Selena Gomez dedicó su nuevo video musical a 4 de sus ex pareja

La famosa cantante Selena Gomez lanzó el martes el video musical de su canción "Back to You". Muchos atribuyeron la letra a su ex novio Justin Bieber, con quien acaba de terminar relación una vez mas.

Desde que la letra se dio a conocer todos dieron por hecho que era exclusivamente para Justin Bieber. Cuando salió el video, los fans no pudieron contenerse y explotaron de emoción. Esto dado que el protagonista es idéntico al canadiense.

La cantante de 25 años, según sus seguidores, también hizo referencia a sus ex novios en distintas partes del video.

Aquí la explicación:

Los cuatro destinos que dice en el video son: Italia, Francia, Canadá, Rusia, Michigan.

Los fanáticos creen que los lugares enumerados por Gómez en el video son referencias a lugares donde nacieron sus ex parejas, o donde tuvo citas románticas con ellos.

The Weekend (Italia y Francia): Viajaron a Italia en enero de 2017 en donde pasaron un fin de semana romántico en Florencia y Venecia. También Gomez fu evita en Paris en un concierto de The Weekend durante su relación.

Met Gala 2017.- Selena Gomez y The Weekend

Justin Bieber (Canadá) : Selena Gomez menciona también Canadá, y como sabemos es el lugar en donde nació Bieber, y también The Weekend.

Instagram

Zedd (Rusia): Salió con Selna Gomez brevemente durante el 2015 y nació en Rusia.

Taylor Lautner: (Michigan): Salieron en el 2009 y el joven es de Grand Rapids, Michigan.

Por supuesto, las menciones de estos destinos podrían ser coincidencias puras y no significar nada en absoluto. Pero sabemos que los cantantes en muchas ocasiones transmiten su presente a través de sus canciones. ¿Crees que sea el caso?

