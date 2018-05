Andrés Barrientos el colombiano que hace magia en las bodas con su toque de decoración

Las bodas han tomado más relevancia desde hace algunos años, pues todas las parejas desean salir del ambiente monótono y tener un momento único. Es por eso que han tomado tanta fuerza los decoradores de este tipo de eventos, personas que se encargan de hacer realidad los sueños de las parejas que dan un paso más en su relación. Y es que a veces no es suficiente con tener ideas sacadas de internet, por eso el ocañero Andrés Barrientos diseñador empírico decidió dejar su carrera de derecho por la decoración la cual se convertiría es su verdadera pasión y oficio, con el único fin de hacer realidad el sueño de parejas enamoradas. Inspirado por su abuela quien era amante de las flores y jardines, Barrientos inició como florista hace 15 años, el lujo, creatividad y buen estilo han sido parte de sus diseños únicos. Su primera boda fue para una de sus profesoras de español en la ciudad de Bogotá quien lo inspiró para usar más de 3 mil flores, luego el escenario para unos 15 años fue adornado de globos y de esta manera decidió viajar y estar actualizado con las últimas tendencias en decoración para tener la versatilidad que hoy lo caracteriza trabajando desde el lujo hasta el minimalismo. Su fuente de inspiración son cada novia, cliente y quien cree en su talento para lograr plasmar el sueño de cada uno en un espacio, dando vida a su inspiración y experiencia permitiendo vivir momentos inolvidables. Barrientos no se rige solo por las tendencias de cada temporada sino también se deja influenciar por las casas de moda, tendencias de color que marca Pantone y lo más importante para él la personalidad de cada novia la cual se debe ver reflejada en cada detalle. Cada uno de sus escenarios son distintos, elementos, flores, originalidad en cada detalle eso es lo que busca con cada proyecto, así como él lo afirma: “puede ser un escenario de 10 mil flores o de 10 pero siempre genero la misma sensación en el cliente, de una amplia satisfacción y gusto por lo que ve porque trabajamos como equipo para que ellos y sus invitados tengan experiencias inolvidables”. Hablamos con él y esto nos contó:

¿Cómo termina un estudiante de derecho cambiando de profesión para volverse decorador?

Tenía claro que el derecho me gustaba como profesión, más no para mi ocupación; en mi sentir no estaba del todo satisfecho, no amaba lo que estaba haciendo, cosa contraría a mi arte y hoy en día ocupación, que amo y disfruto el poder hacerlo.

¿Cómo ha sido su trayectoria en esta área?

Desde mis 15 años inicié el tema floral y a mis 25 me arriesgué y di comienzo con el tema de organización de eventos. Como todos los profesionales decidí especializarme en una solo área, la decoración, pues esta era en la cual sentía que podía explotar todo mi potencial y hacer de las decoraciones un estallido emocional.

¿Cuáles son los mayores retos de esta profesión?

Tengo un reto personal, que mis clientes puedan vivir una excelente experiencia a través del diseño combinado con un excelente equipo humano, en donde la novia no solo recuerde su día mas especial por las flores, si no por humanidad en el servicio, sobrepasando toda expectativa.

¿Cómo acuden los novios que se van a casar?

Regularmente, acuden por referidos, el voz a voz ha sido nuestro mejor aliado.

¿Los novios suelen tener las ideas claras?

Algunos, no todos. La mayoría tiene su concepto definido, “ Quiero que sea como un cuento de hadas, no quiero algo repetido, queremos algo novedoso” a partir de cada sensación y personalidad empieza la construcción, la forma del diseño y la asesoría, eso lo hace especial, que cada novia es la mejor inspiración.

¿Qué está en tendencia para temas de bodas?

En el mercado siempre se mantienen dos conceptos dependiendo la personalidad de la novia, uno de ellos es la vegetación combinado con elementos de madera, cemento y mármol, y para las más arriesgadas el color de la temporada es el uva, combinado con magenta, rojo y variedad de vegetación; sin embargo el blanco siempre será el color predominante para esta ocasión.

¿Qué es lo que más le piden las parejas al momento de pensar en la decoración?

Mis clientes siempre piden que su boda tenga detalles exclusivos, diseño y buena distribución del espacio, algunos con mucha flor y otros con detalles minimalistas.

¿Qué recomienda a los novios que están eligiendo decoración y organización para su boda?

Tener su concepto claro, es un día que no se repite y es importante para mí que su ideal sea plasmado conforme lo ha soñado; por eso tener las ideas de lo que no quiere para ese día es un paso importante para iniciar el proceso.