Niña le escribió una carta a la marca de ropa Zara y ahora es viral

Una pequeña inglesa de nombre Eliza Brichtoes se ha vuelto famosa en las redes sociales luego que escribiera una carta a la empresa del grupo Inditex de España, para mla marca de ropa Zara pidiendo ser imagen de la ropa.

Sin embargo lo curioso del escrito es que la pequeña les pedía ser imagen de una de sus líneas, pero no la diseñada para niñas sino la de Zara Boys.

“Querido Zara, me llamo Eliza y tengo siete años. Te escribo porque me gustaría ser modelo de Zara Boys. Podrás pensar que es raro que una niña lleve ropa de niño, pero permíteme contarte la historia. Cuando tenía cuatro años eché un vistazo en Zara Girls, pero no me convenció la ropa, luego hice lo mismo en la sección de chicos y me encantó. Ahora solo voy a comprar ropa allí. Soy tu fan número uno, por favor acepta mi oferta para ser tu modelo en la sección de Zara Boys”.

Esta es la carta:

La carta al ser difundida por The Independent comenzó a tomar fuerza hasta que llegó a la compañía, éstos decidieron darle respuesta a Eliza como aseguró Jess Brichto, madre de la pequeña, en su cuenta de Facebook:

“¡Buenas noticias! Hemos obtenido respuesta de Zara y han invitado a Eliza a visitar su sede en España, conocer a sus diseñadores y charlar con ellos acerca de su carta. Vamos a ir en poco más de una semana, les estaré informando como le va. Muchas gracias a todo el mundo por todo su apoyo con esto. Han hecho muy feliz a mi niña, ha sido increíble”.

MÁS INFORMACIÓN DE ESTILO DE VIDA, AQUÍ.