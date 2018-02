La triste historia de Pete: el perro que se sacrificó para salvar a su familia de morir atacada por un oso

#Petethehero es el emotivo hashtag con el que una familia proveniente de New Jersey se quiso despedir de su amigo perruno.

Las redes sociales han llorado la muerte de un valiente perro llamado “Pete”, quien falleció tras defender a sus amos del ataque de un oso.

Stephen y Cathi Parisi se encontraban de paseo junto a sus nueve perros, el gran número se debe a que la pareja se dedica a recoger cachorros y criarlos. Mientras caminaban, divisaron la presencia de un oso negro, momento en que todos sus canes huyeron corriendo del lugar, menos Pete.

Luego de resultar tremendamente dañado tras el enfrentamiento, su dueño lo envolvió en una chaqueta y lo llevó al hospital de animales de Oradell, en donde los veterinarios le dieron una triste noticia: su fiel amigo no podría volver a caminar.

A raíz del cruel diagnóstico, la familia tomó la decisión de sacrificar a su setter inglés de 14 años.

A través de su cuenta de Instagram, los Parisi recibieron cientos de mensajes de apoyo, a lo que su dueña respondió “Todo este amor por Pete es genial, pero lo cambiaríamos por un día más con él”.

“Corre libre Pete, ya no tienes todos esos dolores y molestias de la vejez (…) guárdame un poco de queso para cuando nos volvamos a ver”, dice el triste mensaje de despedida publicado en la cuenta de Cathi.

My husband and I want to thank everyone for the outpouring of love for #petethehero He was a senior dog that we adopted after fostering. His actions prove that no dog is too old to be abandoned or too lost to be loved. #oesr #rescuedogs #rainbowbridge pic.twitter.com/PdZ7gctJIB

— Me & My Shadow Pets (@mmspets) February 13, 2018