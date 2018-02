En los próximos cinco años vamos a tener más revoluciones tecnológicas: Mario Lafitte

Se imagina que su cepillo de dientes le alertara de una caries y pidiera por usted una cita en el odontólgo, pues eso es lo que se conoce hoy en día como "Internet de las cosas" o "Internet de los objetos" (IoT, por sus siglas en inglés), un concepto que debe su origen al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Se trata una revolución en las relaciones entre los objetos y las personas, incluso entre los objetos directamente, que se conectan entre ellos, es decir, una digitalización del mundo físico.

En entrevista con Publimetro Mario Lafitte, vicepresidente de Marketing de Samsung para América Latina, habló sobre los cambios que se avecinan en materia tecnológica y del mercado y la evolución del internet de las cosas.

¿Cree que el futuro ya llegó?

Siempre, siempre llega y vamos corriendo un poco más para alcanzarlo, los temas actuales son muy interesantes y quien vive de tecnología hoy está en un momento muy interesante. Yo creo que en los próximos cinco años vamos a tener más revoluciones tecnológicas que en los últimos 50.

El 5G, las posibilidades de conexión del automóvil con el celular, y otras coasas, van a tener impactos muy grandes en nuestras vidas.

¿Cómo percibe en pleno 2018 los avances presentados durante el CES respecto al mundo tecnológico?

Bueno, CES es un evento muy importante para toda la industria tecnológica, en nuestro caso, empezamos el año con la oportunidad de mostrar al público los productos con los cuales vamos a trabajar durante todo este año, las tecnologías que vamos a traer para todo el mundo. Tenemos una responsabilidad muy grande de estar un paso adelante, este año el concepto más interesante es The Wall, una innovación en donde el cliente puede modular el tamaño de pantalla de su televisor en su casa y tener una calidad de imagen diferente con la tecnología QLED que busca revolucionar la industria de los televisores.

¿Qué es el QLED?

Es la mejor tecnología que se puede tener con respecto a la imagen y mejor calidad para pantallas grandes cuando hablamos de televisores.

¿Y el Internet de las cosas?

Vamos a ser claros, teniendo refiregeradores, aires acondicionados, sonido, televisores, móviles, todo lo que existe hoy en día, las posibilidades de hacer la conexión hasta ahora no es una experiencia muy exitosa con el cliente hablando de toda la industria, no es fácil para un usuario hacer la conexión de un televisor con su celular, pero hoy la industria trabaja en aplicaciones que permiten tener la conexión de todos los equipos de una manera automatizada y sin tanto trabajo para el cliente.

¿A qué se debe que hoy se escuche hablar de 8k cuando no hay contenido aún disponible para eso?

Cuando hablamos de 8k siempre viene la pregunta, dónde se puede tener contenido, pero vamos hay algo que debemos reconocer y es la existencia de la inteligencia artificial. Esto permite a hoy traer el contenido que no es de esta resolución pero transformarlo y que el cliente lo pueda disfrutar.

Es claro que aún no es un concepto y un desarrollo disponible en todos lados, pero se está trabajando en ello.

¿Cuál cree que será el siguiente gran salto en materia de tecnología?

Como digo, el futuro es ya, precisamente por eso la tecnología no para. Innovaciones, desarrollaros y más cosas son el día día para hacer dispositivos que permitan facilitar la vida de las personas.

Cuando hablamos de internet de las cosas precisamente considero que estamos trabajando para hacer un hogar más inteligente. Para no ir tan lejos, tenemos la nevera Family Hub, con su pantalla LED, ésta cuenta con sincronización y el almacenamiento de alimentos con la preparación de comidas, además puede mantener a la familia mejor conectada esto porque con un comando de voz usted puede hacer uso de celular desde la puerta de la nevera de forma virutal, ver quién está en la puerta de su casa timbrando, revisar si el bebé duerme, escuchar música, ver videos mientras cocina, entre otros. Es decir, cuenta con funciones inteligentes que permiten ser controladas de manera remota a través de la aplicaciones. De esta manera, nuestro reto está en interconectar todos los electrodomésticos, facilitando la vida de los consumidores.

¿Cree que un electrodoméstico en esta era ya podría desaparecer y ser reemplazado por otro?

Pensando en el internet de las cosas, la pregunta no es cual electrodoméstico va a desaparecer, sino cual no va a conectarse. La nueva ola ha mostrado que los aparatos más sencillos ya hacen parte de un ecosistema en que diversos dispositivos están conectados y gestionados, incluso si su dueño no está cerca, ejecutando tareas más allá de sus funciones básicas. En este sentido, creo que aquellos que no estén listos para conectarse van a quedarse obsoletos.

¿Si tuviera que escoger uno de los productos que se presentaron en el CES, cuál sería?

Risas, yo cambié de casa hace poco y ésta tiene una sala de visitas, mi esposa y yo tenemos muchos cuadros por tal razón queremos hacer una composición con ellos y tengo ganas de tener una tv, esto porque yo no tengo tv en la sala, The Frame (televisor con diseño minimalista) es una pieza de arte y sería lo que necesito en este momento.