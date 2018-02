Cadena de gimnasios premium llegó a Bogotá para competir con bajos precios

Hacer ejercicio es uno de los propósitos más comunes para el nuevo año, sin embargo para muchos el tema económico es una de las grandes limitantes a la hora de llevar a cabo dicha idea.

Para los capitalinos ahora será más fácil, llegó a la ciudad Fit For All la cadena de gimnasios premium en dónde por pagar 89 mil pesos al mes podrá disfrutar de una membresía en este exclusivo lugar. Y si en algún momento usted decide que no puede volver es fácil, no tiene cláusulas de permanencia dándole la libertad ir o volver cuando quiera.

Es importante resaltar que las máquinas con las que cuenta este gimnasio son reconocidas a nivel mundial en sus diferentes especialidades: Star Trac, Stair Master, Nautilus y Schwinn.

Dónde

Av. Carrera 19 # 134 – 62

Desde este mes: Unicentro 17 # 122 – 29

Horario

Lunes a viernes de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Sábados de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingos y festivos de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.