¡A renovar el clóset! H&M Colombia abre hoy su primera temporada de descuentos del año

Así como sucede en todas las tiendas alrededor del mundo, la compañía H&M llevará a cabo desde hoy y hasta finales del mes de enero su primer gran Sale del año 2018. La cadena de moda sueca le contó a Publimetro que desde este 2 de enero comienzan de forma oficial sus rebajas de invierno.

Si es de los que no alcanzó a hacer compras en diciembre o quizás es de los que espera las habituales rebajas de comienzo de año, esta es la oportunidad para renovar el closet pues encontrará descuentos de hasta el 70%.

Por ser el primer sale del año se espera que lancen la casa por la ventana y se vean, una vez más, las filas que se hicieron para la inauguración de los almacenes. Cabe resaltar que H&M abrió sus puertas en Colombia en el Parque La Colina, en el centro comercial Fontanar y La Felicidad.

