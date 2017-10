Moda y sostenibilidad, unidos para los amantes de la ropa

En la actualidad, la industria de la moda local e internacional se ve regida por el “Fast Fashion”, un modelo de negocio que se enfoca en la premisa de comprar, usar y desechar. Y aunque muchos sean fanáticos de esta metodología hay algunos que se resisten a ser parte de un ciclo que constantemente esta agotando los recursos del planeta y es ahí, bajo esa necesidad de crear conciencia por el medio ambiente, que nace Dauntless.

Mas allá de ser una marca,Dauntless crea un manifesto de sostenibilidad para los amantes de la moda, personificando en una chaqueta de cuero, los valores que la sociedad actual necesita recalcar.

"Nuestra misión es llevar la moda asequible y socialmente consciente a las masas, a través de diseños de alta gama, materiales de alta calidad y un ajuste bien adaptado para los consumidores de moda". Comenta Paula Maldonado creadora deDauntless.

Las chaquetas representan un estilo de la firma de sastrería agudo, la sofisticación, la confianza natural y la feminidad. Además de ser un statement personal para Paula, pues a lo largo de su vida siempre ha tenido fascinación por estas.

La idea de indagar a profundidad el universo de la icónica “chaqueta de cuero” y reinterpretarla con una variedad de cueros veganos y revestimientos diferentes, ya que reutilizan la seda sintética y son realizadas 100 % con métodos de producción sostenibles, hacen deDauntless una marca abanderada del consumo consciente certificada por PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

Su creadora constantemente esta en busca de recursos de origen ético y amigable con los animales, destacando a Japón e Italia como países con este tipo de insumos.

"Mi objetivo no es estar en la Semana de la Moda. Es crear una filosofía en torno a la moda socialmente consciente” Aclara Paula Maldonado.

Desde su experiencia en Diseño Industrial y Tecnología de Parsons en Nueva York, llevan a Paula a trabajar en el mercado de lujo global y con agencias creativas, como curadora y asesora de marcas de lujo como Hermés, la casa de subastas Christie’s, hoteles Relais & Chateaux y marcas que forman parte de LVMH y en la actualidad vuelve a su país a cultivar una conciencia sostenible.