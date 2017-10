"Ser exorcista es una tarea que nunca termina": Monseñor Andrés Tirado

Monseñor Andrés Tirado, Doctor en teología académica, especializado en Sagrada Escritura y Arqueología Bíblica, es uno de los exorcistas más reconocidos a nivel internacional.

Es fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional (Católicos, Indenpendientes, organización religiosa sacerdotal y de laicos) cuenta con más de 16 años de trabajo en el ministerio de la liberación, exorcismos, sanación física, espiritual, interior, psicológica, ayuda en progreso, prosperidad, restauración de hogares, medicina natural y consejería espiritual.

Dentro de su experiencia dice haber visto personas ‘volar’ por el aire, incluso ha visto a algunas que sacan cosas de su boca, coordina un seminario de formación de exorcistas en Bogotá y ha publicado varios libros sobre cómo luchar contra las fuerzas del mal.

Este hombre no solo se enfrenta a un demonio, sino a legiones de espíritus que se han ensañado contra una persona o la familia de esa persona. En entrevista nos contó sobre su trabajo como exorcista.

¿Cómo llegó usted a ser exorcista?

Primero debo decir que la mayoría de los exorcistas en el mundo entero son por casualidad, se da en momentos donde todo se organiza, cuando Dios tiene un propósito para uno. En mi caso, fue una vez que una señora vino a pedir una sanación, después empezó a llegar gente y entonces en una oración fuerte se manifestó una doble personalidad en una mujer, esa personalidad era agresiva y en ese momento a mí me causó curiosidad, me impactó, no sabía si creer o no creer eso que estaba pasando y empecé a meterme en el tema y así seguí. Ahora ya llevo más de 20 años en esto.

¿Cuáles son los pilares para ser un buen exorcista?

Son tres cosas fundamentales, el primero es el don de doblegar y manipular a los demonios, eso lo da Dios, sin eso no hay exorcista ni nada. El segundo es el estudio, conocerse a uno mismo, conocer a Dios y al enemigo al que se va a enfrentar. Y el tercero es la experiencia, más que lo académico es algo que tiene mucho estudio e investigación, es experiencial, de vivencias, de todos los días, lucha tras lucha espiritualmente para poder llegar a tener un conocimiento para manejar situaciones así.

¿En dónde se formó para ser exorcista?

Es importante reslatar que no hay academias como tal, yo creé una hace unos años que es presencial y virtual de varios cursos (sanación, liberación, etc.).

Hay dos eventos en el mundo, uno es en Roma y el otro es en México yo asistí para aprender, pero en sí el exorcista muchas veces adquiere su conocimiento es a través de las experiencias. He hecho varios seminarios nacionales e internacionales sobre el tema para seguir aprendiendo.

¿Por qué cree que los espíritus toman posesión de las personas?

Hay varias razones, unas veces puede ser porque la persona comete errores, va donde brujos, hace invocación de la tabla ouija o le hacen brujería, estas personas están débiles espiritualmente y así es más fácil para que se contaminen con espíritus malignos. Considero que los espíritus toman posesión de las personas porque quieren que sufra, por ejemplo, la brujería va matando lentamente, como los ataques con ácido donde el agresor quiere que su víctima sufra, que quede marcada, matarla mil veces en vida.

¿Cuáles son las señales para identificar que una persona está poseída?

La posesión existe, eso es como lo que uno ve por televisión, son fenómenos que ocurren, tener más fuerza que los demás, caminar por el techo, levitar, todas esas cosas son reales, lo que pasa es que hasta que no se vive no se cree, pero debo aclarar que estos son señales de un caso en un millón.

Por otro lado están los casos que son más ‘suaves’, que son de espíritus y son los más comunes, es fácil de identificar porque generalmente están relacionados con la aberración a lo sagrado, empieza a haber un cambio, por ejemplo comienza a tener pesadillas con cementerios, sangre, muerte, tiene pensamientos malignos, en contra de su vida, amanece con moretones o rasguños sin razón alguna. El exorcista mira realmente si se trata de una posesión o de un problema psiquiátrico, luego se revisa cómo se va a tratar porque esto no es mágico, las personas creen que con una oración ya se quita todo pero no es así, hay procesos que duran meses y hasta años.

¿Hay una señal que sea la más contundente?

Hay personas que quedan privadas en la noche, como si no pudieran moverse. Algunos llaman ese comportamiento como pánico de sueño, yo lo explico como el espíritu que no quiso o no pudo recibir la gracia de Dios. En general, son espíritus errantes, para ellos no hay tiempo, ni espacio, ni lugar en el que puedan descansar.

¿En qué lugares se presentan con más frecuencia los casos para hacer exorcismo?

En todos los países del mundo hay brujería y posesiones, Colombia no es la excepción es uno de los países más fuertes en ese tema.

Si hablamos de nuestro país debo decir que la región con más casos es Bogotá, la razón es porque acá confluyen todas las regiones del país. Pero a nivel general, en el Chocó, Tolima, Norte de Santander y la Guajira tienen fuerte presencia de espiritistas; por su parte en los Llanos Orientales y el Amazonas hay magia indígena, tradicional.

¿Cuánto vale una cita?

30.000 pesos que incluye una conversación donde se hace unas test para ver qué es lo que pasa a la persona.

El trabajo de un exorcista es como el de un médico, primero se valora y luego se envía o hace exámenes pertinentes para encontrar o saber qué esta pasando con la persona y posterior poder llevar a cabo el tratamiento. Se debe hacer todo un estudio profundo para saber cuál es la causa de ese mal.

