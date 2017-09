Por esta razón 'Tutina' se vistió de blanco en su encuentro con el papa en la casa de Nariño

Por esta razón Tutina se vistió de blanco en su encuentro con el Papa Sobre todo, porque la moda es política.

Cuando se habla de instituciones, el protocolo es algo que rige para todo. Incluso para los atuendos. En el caso del papa, existe una norma para quien tiene una audiencia con él en el Vaticano: el “privilege du blanc”.Vestir de blanco solo está permitido para las reinas de países católicos que siguieron fieles a esta religión luego de la Reforma. Pero esto no aplica para visitas de estado.

Eso, para quienes criticaron a la primera dama por usar el mismo color del papa en su recibimiento en la Casa de Nariño. Y por cierto, el blanco tiene un mensaje político. Porque así como cuando en “Game of Thrones” Cersei Lannister se viste de leones o Daenerys Targaryen con dragones, en la política, el atuendo cuenta todo y da mensajes contundentes.

De hecho, lo hace no solo en la ficción sino en la realidad: desde la edad Antigua, emperadores y reyes han querido reafirmar políticas de estado con lo que se ponen. En este caso, el gobierno Santos tiene como fuerte los acuerdos de paz. No por nada, “Tutina” se vistió con Silvia Tcherassi el día en que el presidente anunció de forma oficial los acuerdos con las Farc. Y el mensaje cala: la visita del Papa se trata de paz y reconciliación. La misma joya de la corona del gobierno Santos. Y que haya sido en la Casa de Nariño (símbolo del poder central), le da todavía más significancia. Por ahora, los tuiteros no se ponen de acuerdo si el vestido que usó la primera dama es de Silvia Tcherassi u otro creador colombiano.

(none)