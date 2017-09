Sorprende a la niñera dormida mientras cuidaba a sus hijos y planea una macabra venganza

Una venganza macabra y cruel fue la que ejecutó un hombre en EEUU luego de que descubriera a la niñera durmiendo en el sofá cuando debía estar cuidando a sus hijos.

Según indica el Daily Mail, el sujeto, que sólo fue identificado como Christopher, volvió a su hogar luego de que se le quedaran unos papeles de la oficina y se encontró a la mujer en el sillón y ésta ni siquiera se percató de su presencia.

El hombre le tomó una foto a Sarah para tener una prueba de su "descuido" y luego decidió llevarse a sus hijos para que cuando despertara la mujer no los encontrara.

La niñera se desesperó al no encontrar a los pequeños y comenzó a enviarle mensajes de texto a su jefe pidiéndole que la llamara “de inmediato”. Al no recibir respuesta comenzó a llamarlo en repetidas ocasiones, Christopher no contestaba y sólo le enviaba algunos mensajes diciéndole que no tenía señal y le preguntaba si estaba bien sus hijos.

Cuando finalmente hablaron, el hombre le preguntó repetidamente donde estaba sus hijos, a lo que la niñera finalmente contestó que si lo supera no lo estaría llamando desesperadamente.

Finalmente el hombre le contó cada paso de su venganza, le dijo que estaba despedida y que la iba a acusar por negligencia con sus hijos.