El ex más caradura de la historia: le escribió después de un año para pedirle la nueva contraseña de Netflix

Las relaciones de pareja 2.0 no dejan de sorprender, en especial porque gracias al uso de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, las peleas fácilmente pueden llegar a las redes sociales y transformarse en viral.

Y eso mismo fue lo que sucedió con una joven en Argentina, que decidió exponer a su ex pareja, luego que a más de un año de haber terminado le escribiera para pedirle su nueva clave de Netflix porque la anterior había caducado.

En los mensajes, Sol (@solpandini) se enteró además que todo este tiempo su ex había estado viendo películas y series en la plataforma sin pagar un peso.

“Mi ex, con el que no hablo hace mas de un año, me habló para pedirme LA CUENTA DE NETFLIX QUE ME SEGUÍA USANDO”, escribió la joven junto a los pantallas de la discusión.

Mi ex, con el que no hablo hace mas de un año, me habló para pedirme LA CUENTA DE NETFLIX QUE ME SEGUIA USANDO pic.twitter.com/hsRFQl22gM — S. (@solpandini) August 24, 2017

En la conversación el ex le dice que necesita sólo terminar de ver una película, lo que molestó enormemente a Sol: “no me saludas cuando me cruzas Y ME USABAS LA CUENTA DE NETFLIX”.

El post fue realizado por la joven Argentina el miércoles 23 de agosto y ya acumula más de 10 mil retuits y sobre 500 comentarios.

