Tuvo un accidente pero no perdió el humor y ahora los hombres mueren por ella en Tinder

Un accidente con una motocicleta hace un año fue la razón por la que Lauren, de San Diego, California perdió su brazo, sin embargo no pudo arrebatarle su humor.

La joven de 21 años luego de superar sus lesiones se convirtió en una estrella y todo por su divertido perfil en Tinder.

A post shared by Lauren (@duckusername) on Jun 30, 2017 at 3:49pm PDT

En su perfil, la joven bromea y asegura que es “arms dealer” (un juego de palabras en inglés con “traficante de armas” y “comerciante de brazos”) y de burla por que le falta una parte de su cuerpo.

En su calificación Lauren detalló “rostro 10/10”, sus “brazos 1/2” y su “personalidad 20/10”.

Las capturas de pantalla de su perfil en la red social de citas rápidamente se viralizaron y a través de su cuenta de Twitter dijo que no esperaba tanta fama. “Escribí esta biografía casi desmayada y me desperté con que estaba publicada en todas partes”.

I could definitely marry her

I can already tell she has the best personality by her job title pic.twitter.com/uyK7DJCN0M