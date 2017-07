DándoloTodo así fue como Nelson Rueda cambió la biología por las pasarelas

Nelson Rueda Argumedo es un blogger colombiano con mucho estilo que después de pasar unos años dedicado al estudio de la biología y la biomedicina decidió que su gusto por verse sofisticado y a la moda debía hacerse realidad. Tras más de dos años de duro trabajo en las redes sociales buscando convertirse en un referente, decidió crear su marca que a hoy lo ha llevado a ser pensado como un representante del panorama estético nacional.

Y es que no se cansa de trabajar por sus sueños, el pasado 30 de marzo hizo el lanzamiento oficial de ARGUMEDO con un encantador desfile. Ahora, dará otro paso, tendrá su propia pasarela en una de las ferias de moda más importante del país, Colombiamoda.

Con su hashtag #DándoloTodo este hombre que intenta por medio de sus diseños hacer entender que los códigos estéticos deben cambiar “uno viste un cuerpo no un género”, su ideal es que sus clientes disfruten del día a día y siempre quieran cuidar su imagen. Su labor se centra en el terreno masculino y femenino, por eso es normal encontrar mujeres que aprecien la sofisticación de sus trajes de chaqueta y hombres que quieran lucir una capa.

En entrevista con Publimetro nos contó sobre cómo nació toda la idea y del cambio que decidió dar a su vida.

¿De dónde nació la pasión de la moda? ¿Cómo terminaste en este mundo?

Yo creo que siempre estuvo latente esa pasión desde pequeño, siempre me acuerdo mucho de mi mamá que compraba revistas, tenía siempre a su costurera que le hacía miles de diseños y yo me dedicaba a mirar. Siempre me ha encantado que mi mamá es una mujer muy elegante, entonces, para mí ella fue ese punto de partida. Yo creo que inconscientemente fue mi madre quien me fue dando ese feedback y creo que así fue como pasó.

Aunque todo esto es muy chistoso porque yo antes era como la burla del colegio, repetía la misma camisa tres veces en la semana y no me importaba y usaba la misma chaqueta todo el tiempo, no me preocupaba ni siquiera por mi guardaropa. Ahora, con todo este cambio la gente ve y se pregunta ¿qué paso?, pero yo sigo convencido que siempre estuvo solo era como miedo a exteriorizarlo.

¿Biología o Moda?

Yo estudié primero biología, luego di un salto a la biomedicina entonces fue volcarme a la parte clínica y de ahí empecé a hacer mi doctorado en medicina clínica, el cual no terminé porque me acuerdo que yo empezaba a salir mucho en los periódicos pues había comenzado a dar mis primeros pasos en moda, entonces, mi jefe un día me dijo “por favor haz las cosas que te gusten, normalmente las cosas que nos gustan, son las mismas que nos apasionan” y creo que eso me ayudó a darme cuenta de lo que realmente quería. Fue difícil volcarme, porque algo que sí tengo claro era que si hacía algo lo quería hacer bien.

¿Cuál fue el punto de partida?

Lo primero que pensé fue a nivel de mercadeo, qué están haciendo, qué falta, cómo está el mercado latinoamericano, cómo están los hombres en Latinoamérica y empecé a hacer una estrategia y a mirar qué podía cumplir. En ese momento la palabra fashion bloggers no estaba como tan clara, creo que la gente aún no la comprendía bien, yo lo que quería con mi streestyle hacer disrupción de esa hegemonía de cómo el hombre se concibe a nivel de la sociedad y sobre cómo se viste.

Como la ropa me empoderaba quería ser un referente de estilo, no quería que la gente me viera y dijera que soy elegante, porque la elegancia es un concepto que puede variar pero ser diferente por medio de mis propuestas era otra cosa.

¿Cuál fue la primera red social a la que acudió para llevar a cabo ese proyecto?

Yo era anti redes sociales, suena chistoso pero es verdad, quería escribir entonces lo primero fue hacer el blog, después de esto la gente comenzó a decirme que abriera Instagram así que les hice caso, fue duro yo no sabía ni cómo se subían las fotos, no le encontraba la diversión pues yo venía de mi mundo cuadrado de la medicina y eso que estamos hablando del año 2014. Por otro lado, Facebook, esta red social ya la tenía desde el colegio pero era algo solo para ocio, ni te digo twitter lo abrí y no sabía nada (risas), fue hasta comienzos de 2015 que le empecé a poner todo el empeño por aprender y a sacarle el máximo provecho a cada una de ellas.

¿Qué es lo más difícil de ser un influencer de moda?

Apenas este año la gente me está apuntando como un referente de moda masculina, está entendiendo lo que quiero hacer y de mostrar, como ese juego de ropa, tengo la filosofía de que uno viste un cuerpo no un género, para mí la ropa es ropa y punto. Juntando todo esto nació la propuesta, pero bajarla al mercado colombiano ha sido lo más complejo del mundo, pero soy optimista.

¿Qué ha aprendido de las redes sociales?

Que la gente tiene mucho miedo, precisamente por eso una parte se esconden allí para atacar a otros, pero no solo para eso, también he aprendido que esto sirve para tener retroalimentación de lo que haces y de cómo lo estás haciendo. Las redes sociales van a mil entonces uno tiene ir al paso de todo, nuevas herramientas, aprender cosas nuevas todos los días y no dejarse alcanzar, es difícil pero en mi caso creo que el público colombiano responde bien a las redes.

¿Cuándo da el salto de pasar de ser un influencer a crear su propia marca de ropa?

A mí me encanta comprar cosas de diseñador y más si es local, pero no veía uno que satisficiera lo que estaba buscando y siempre me tocaba acudir a los diseños de ropa femenina y pedir que lo hicieran para mí, pero siempre pensaba en por qué no había alguien que se dedicara a eso y no es que desconozca que hay diseñadores de ropa masculina, pero todos van en busca de la propuesta ganadora dejando a un lado las variaciones, no sentía esa propuesta y dije bueno quiero hacer algo donde esté mi reflejo y creo que por eso nació la marca Argumedo.

¿De dónde salió el nombre?

Es muy chistoso pero la idea me la dio mi amiga Adriana Convers, estábamos en un Caliexposhow, mientras esperábamos que iniciara una pasarela comenzamos a hablar y ella me dice que me admira por la constancia que le imprimo a lo que hago. Entonces, yo le digo a ella que tenía una idea de sacar una marca pero que no sabía ni por dónde comenzar, que ni el nombre había podido crear, me sentía bloqueado, entonces, ella me dice “¿cómo te conocen a ti todo el tiempo? A ti todos te dicen nargu, argu, argumedo, llámala así es de fácil recordación y te identifica” listo, así quedó. Creo que ella no lo sabe pero fue gracias a eso que di como un punto de partida a todo esto.

¿Cuál es el ADN de la marca?

Quiero volver a la suntuosidad, que los hombres vuelvan a compartir el armario con las mujeres como sucedía hace muchos años.

¿Sabe coser?

Risas, yo aprendí a coser botones, a realizar apliques y muchas cosas más con Youtube. Y gracias a mis amigos diseñadores he aprendido sobre otras cosas.

¿Qué espera desupués de Colombiamoda?

Seguir soñando y luchar porque todo se haga realidad, trabajar fuerte y con constancia como lo he hecho hasta ahora.

Sobre la pasarela

¿Cuándo?

Jueves 27 de julio

¿Dónde?

Pasarela el Cubo, Plaza Mayor.

¿Hora?

4:30 pm.