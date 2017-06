"Todos borran las fotos con su ex del celular, yo no puedo": las íntimas y geniales imágenes que son una locura en Twitter

“Todo lo que termina termina mal, poco a poco. Y si no termina se contamina mal, y eso se cubre de polvo”. Eso canta Andrés Calamaro en “Crímenes perfectos”. Sin embargo, una ex pareja argentina, de la misma nacionalidad del “salmón”, decidió hacer caso omiso a dicha frase y han enamorado a los usuarios de redes sociales con su particular relación.

Todo nació cuando una joven trasandina rompió con una de las tantas acciones que hacen las mujeres al finalizar un noviazgo, y publicó en Twitter una foto con su antigua pareja.

Todos borran las fotos con su ex del celular pero yo te juro que no puedo borrar esto ajajajajjjajajajaja no me sale ajajajajajajajaj pic.twitter.com/tvZeiFOlFy — banana (@Orincesa_1) June 29, 2017

La imagen fue un éxito en la mencionada red social. Tuvo más de 30 mil retuiteos y 100 mil likes, demostrando que si puede haber buena onda tras el fin del amor. Pero esto no terminó acá, ya que ahora fue el turno de él de usar la misma estrategia.

Yo tampoco borro las fotos Ori!! Que lindos recuerdos 💕 pic.twitter.com/zSka7WhAft — JT (@JoaquinTapia87) June 29, 2017

Y nuevamente, todo fue un suceso. Más de 20 mil retuiteos y 70 mil likes logró la instantánea, siendo declarados por varios usuarios de Twitter como “la mejor ex pareja”. O simplemente, les piden que vuelvan.