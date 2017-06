Emoción y adrenalina así es la experiencia en Kraken Unleashed, la montaña rusa con realidad virtual

Cuando se trata de parques de atracciones no hay mucho que pensar, las montañas rusas son las más populares. Grandes, pequeñas, de mucha o poca duración, extremas o de recorrido simple, muchos han caído en la tentación de disfrutar de sus recorridos, una experiencia que sin lugar a dudas resulta inolvidable.

Vueltas, adrenalina, intensas subidas y bajadas, falta de aire, miedo y una historia que lo atrapa en medio del mar en una feroz leyenda submarina. Así es la experiencia de quienes se atreven a subir a “Kraken Unleashed”, la montaña rusa de SeaWorld, que tras un proceso de renovación ahora cuenta con realidad virtual.

La legendaria montaña rusa se tranformó en una de VR, si usted se anima a desafiar el miedo y los nervios, debe saber que al montar en ésta sus lentes lo embarcarán en una misión hacia las profundidades del mar junto a las criaturas inspiradas en animales extintos y legendarios, incluyendo el poderoso Kraken. Una visualización digital personalizada con auriculares de diseño único, todo totalmente integrado, tanto a nivel de mecánica como electrónicamente al tren de la montaña rusa.

“Mediante la creación de una superposición digital personalizada y el uso de la tecnología para contar la historia, hemos desarrollado una montaña rusa de realidad virtual prácticamente nueva. Nuestros visitantes ahora podrán viajar a través de las profundidades del océano con la poderosa Kraken”, destacó Brian Morrow, vicepresidente de experiencia y diseño del parque.

El tren de 32 pasajeros de esta atracción fue completamente equipado con la experiencia de realidad virtual, cada asiento fue programado individualmente para proporcionarle una experiencia inigualable. Sin embargo debe saber que el recorrido no se siente igual para todos, esto porque dependiendo donde se siente, hay variaciones en la historia. Pero, si cree que es demasiada aventura subirse a la montaña rusa con los ojos cerrados, tranquilo, puede hacer el recorrido tradicional.

Una vez esté listo para la acción, éste lo subirá a 150 pies de alto, 46 metros de altura y lo llevará a una velocidad de 65 millas por hora, luego hará un recorrido de cerca de dos minutos con siete subidas y las vueltas, pero a la vez, y a diferencia de antes, también el viaje bajo el mar, donde sentirá que se sumerges de manera completa.

Esta es la primera montaña rusa de su tipo en todo Estados Unidos.

Datos

–Abrió sus puertas por primera vez en la primavera del 2000.

-El paseo de Kraken lo lleva por una caida de 14 pisos de altura.

–Debe de tener una estatura mínima de 1.37 metros para poder subir a la montaña rusa.

-Esta montaña rusa de Orlando alcanza una velocidad máxima de 105 km/h y una altura de 45 metros.

Testimonios

“Kraken fue una mezcla perfecta entre adrenalina, emoción y diversión. La realidad virtual le hace olvidar el vértigo y concentrarse en pura emoción”, Frank Tipiani Blogger de viajes.

“Tenía muchos nervios, no soy de montar en este tipo de atracciones pero me animé, una vez arriba sentí que las gafas de realidad virtual me hicieron controlar los nervios y cuando terminó la experiencia, quería hacerlo de nuevo” Virginia Adams.

La Frase

“Kraken Unleashed marca el comienzo de un emocionante verano, pero no es lo único que encontrarán nuestros visitantes, porque también está Electric Ocean, el espectáculo nocturno del parque, donde todos nuestros visitantes son transportados a un mundo exótico de luz y sonido, con bailarines fantásticos, criaturas marinas brillantes, entretenimiento con Djs y un increíble espectáculo de fuegos artificiales”, María Pazmiño, portavoz y gerente de comunicaciones corporativas de SeaWorld Parks.