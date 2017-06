Tips básicos para ahorrar si está planeando un viaje

Si ama viajar o es uno de sus sueños, lo primero que debe quitarse de la cabeza es que es costoso, para viajar no se necesita mucho dinero se necesitan ganas y espíritu aventurero, incluso es más determinante la falta de tiempo que de dinero, es posible organizar un viaje con bajo presupuesto siempre y cuando esté dispuesto a renunciar a las comodidades como tener una habitación propia, comer siempre en restaurantes e ir de rumba.



Cuando alguien realiza un viaje a algún lugar por primera vez buscando alternativas de bajo costo, aprende fácilmente las reglas más importante en este tipo de viajes como vuelos económicos, hostales y cenas de bajo presupuesto.



Éstos son algunos tips que puede tener en cuenta a la hora de planear un viaje sin gastar tanto:

Compare precios: ya no es una excusa el no poder hacer esto, en la actualidad existen muchas páginas web que comparan los precios de los tiquetes y hoteles, antes de comprar trate de revisar en dos o tres de estos sitios que le ayudwn a encontrar precios más económicos y el que más se ajuste a su presupuesto. Un tip es borrar el caché de su navegador, porque es un pequeño truco que utilizan las aerolíneas para incrementar los precios cuando busca varias veces el mismo vuelo. Por otro lado, no descarte las empresas low-cost, generalmente compensa un viaje con pocas prestaciones, si a cambio se ahorra un buen dinero.

Días de viaje: procure viajar entre semana o el sábado, esto porque la mayoría de personas suelen escoger los días viernes y domingo para viajar tanto por negocios como por razones turísticas, por lo que una buena táctica es no escoger estos dos días. Trate también de evitar fechas de inicio y final de mes, días centrales del mes como el 14 y 15, y temporada alta (meses de verano para destinos de playa e invierno para los de montaña).

Otro tip es volar en la madrugada o entrada la noche, es decir a horas poco comunes, esto siempre le permitirá conseguir pasajes más baratos. Está claro que será más cómodo poder viajar a una hora del día más normal, pero el sacrificio será recompensado si elige un tiquete a esas horas, su bolsillo se lo agradecerá.

Asistencia de viaje: muchas personas desconocen la necesidad y la importancia de contar con asistencia al viajero a la hora de salir del país. Lo primero que debe tener en cuenta es que los servicios de asistencia deben estar incluidos en cualquier viaje. Además de acompañar y asistir a las personas que viajan, ayudan a resolver cualquier duda o problema que pueda surgir durante un viaje.

Alojamiento económico: el hospedaje es quizás lo más importante en un viaje, por esta razón pensar en un hotel de bajo costo no debería ser algo descabellado, los hostales por ejemplo son hospedajes de bajo costo, un complejo con algunas habitaciones cada una con varias camas, allí puede dormir en una habitación con 20 personas distintas. Desde un punto de vista práctico y para algunos casos de viajes, si va a una ciudad es para conocerla a fondo no para quedarse el día en el hotel.

Además si solo va a dormir puede prescindir del jacuzzi, mini-bar, entre otras cosas. Y descansar en hostales es una oportunidad para conocer otros viajeros como usted.

La comida: evite los restaurantes turísticos pues éstos son más costosos, encuentre un mercado local y luego hágalo usted mismo, en la gran mayoría de los hostales hay pequeñas cocinas donde puede prepararse sus alimentos.



Aprenda a conocer: cuando se trata de un destino nuevo siempre se quiere conocer todo, el tip es flexibilizar sus itinerarios, en algunas oportunidades las ciudades ofrecen propuestas totalmente gratuitas y alto contenido cultural, museos con ingreso gratuito, conciertos en la calle, exposiciones en lugares públicos, entre otros, se trata de investigar un poco y verá que podrá conocer mucho saliéndote de los lugares comunes y sin gastar tanto dinero.