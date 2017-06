Stephanie Jordan la bartender que ha logrado triunfar en una profesión dominada por hombres

Stephanie nació en Londres, su padre es colombiano y su madre británica, ambos trabajaron en la industria de vinos y spirits lo cual influyo en el interés y pasión que desarrollaría más adelante ella por esta industria, donde ha logrado triunfar en una profesión tradicionalmente dominada por hombres.

La mayoría de su infancia vivió en Southern Burgundy, años después se fue vivir a Lyon, Francia en donde obtuvo su WSET mientras estudiaba Marketing Internacional en una reconocida escuela de negocios. Realizó diversas prácticas internacionales entre ellas; la organización de un prestigioso festival de vinos, el lanzamiento de una marca de cosméticos francesa y un estudio sobre el mercado de vinos en India. Durante este tiempo también creo su propia consultora de vinos y spirits junto a su familia.

En el año 2009 ingresó al mundo de los cocteles y desde ese momento se convertiró en la embajadora global de Diageo. En los últimos dos años ha venido trabajando en la competencia World Class para bartenders alrededor del mundo. Stephanie habló con Publimetro sobre su profesión y compartió con varias de sus recetas favoritas.

1.¿Cómo inició en el mundo de los cocteles?

Mis padres siempre han trabajado en la industria de vinos y destilados. Durante mis estudios de economía y marketing trabajé en los mejores restaurantes de Lyon, la capital europea de la gastronomía. Allí empecé a aprender de la industria de la hospitalidad y descubrí un mundo fascinante, la cocteleria clásica.

El vino termina su vida una vez servido en un vaso, pero cuando abres una botella de ginebra viene un siguiente paso de mezclar y jugar con diferentes sabores para crear. La coctelería para mí es realmente gastronomía liquida.

2.¿Qué es lo más difícil de ser Bartender… siente que rompe el molde por ser mujer?

Es un trabajo que requiere muchas horas de trabajo, precisamente un trabajo en el cual va contra el ritmo de Lunes a Viernes, 9 a 6 de la mayoría de las personas, por eso a veces siento que voy contra la corriente. Por otro lado, el ser mujer no debería ni ser tema de conversación en el siglo XXI, pero la realidad es que si lo es, faltan muchas mujeres detrás de las barras lo habitual es que se quedan de camareras, pero no fue mi caso.

Para mí, realmente ser mujer es ser yo misma y con eso ha sido suficiente para estar donde estoy.

3.¿A qué estereotipos se ha enfrentado en su trabajo?

Muchos, pero no presto atención a los estereotipos. Justamente en mis charlas educativas acerca de la barra educo a la industria con no ‘juzgar el paladar de sus clientes’. El hecho de ser mujer no quiere decir que me gusta solo los cocktails dulces, cítricos y florales. En este nivel el ser mujer no importa, importa ser profesional.

4. ¿Trabajar detrás de una barra implica saber defenderse?

En la vida todos debemos saber defendernos. Pero auú es más importante saber manejar conversaciones y emociones para que no ocurran situaciones donde toque defenderse.

5.¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo?

Conocer a tanta personas increíbles de todas partes del mundo, personas apasionadas, integradas y divertidas.

6.¿Cuál es su coctel perfecto?

Siempre será, el que tengo enfrente mío.

7.¿Cuáles cree que son las características más representativas del consumidor de ginebra?

Es una categoría que invita a descubrir, experimentar y mezclar.

8.¿De dónde saca inspiración para diseñar un trago?

Generalmente de mis viajes, de la gastronomía y de la coctelería clásica. Para mi es algo muy personal y cada trago que diseño cuenta una historia.

9.¿Qué trago no debió inventarse jamás?

Ninguno. La coctelería es explorar sabores y aromas sin límites.

10.Tres cocteles recomendados y cómo hacerlos

Tanqueray and Tonic of course

(Mucho hielo en una copa de balón, 5cl de Tanqueray London Dry, tónica Premium y una rodaja lima).

South Side

(5cl de Tanqueray Rangpur, 3cl de zumo de limón, 2cl de azúcar líquido y 6 hojas de menta, agitar con hielo en una coctelera y servir en copa martini con una hoja de menta de decoración).

Negroni

(4cl de Tanqueray 10, 3cl de vermouth rosso, 3cl de campari, mezclar con cuchara en vaso mesclador y servir sobre hielo (bloques grandes o esfera) con un twist de naranja).