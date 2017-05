Comodidad, atención y experiencia gourmet en un mismo lugar

Cuando se habla de uno de los lugares favoritos tanto para los colombianos, como para los visitantes del extranjero para conocer dentro del país y pasar unas relajantes vacaciones, se habla de la ciudad de Cartagena, uno de los principales sitios turísticos que tiene Colombia para ofrecer al mundo, gracias a sus playas, brisa y mar.

Si están buscando donde hospedarse en la Ciudad Heroica, y quieren un lugar en el que vivan una excelente experiencia tanto en comodidad, como en atención, se podrán encontrar con el Hotel Allure Chocolat By Karisma, un lugar en el que además de ofrecer lo anteriormente mencionado, se ofrece a sus huéspedes una experiencia gourmet desde el momento de llegada.

Ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Cartagena, y a unos pocos pasos del Centro de Convenciones, el Allure Chocolat, es un hotel que cuenta con un alto reconocimiento, tanto en la ciudad como entre sus visitantes. Además el hotel, con la intención de seguir cosechando éxitos, inauguro la ampliación de sus instalaciones con 38 habitaciones adicionales en el hotel, esto con la intención de complementar la oferta para los turistas.

El hotel que cuenta con unas confortables habitaciones, para la comodidad de quienes se hospedan, cuenta además con un gimnasio, una terraza con bar y piscina; y un restaurante gourmet abierto a todo público. Con la ampliación, también se dio la apertura del salón de desayunos en la terraza del hotel, buscando hacer un sitio con una hermosa vista para el deleite sus huéspedes.

Así que ya sabe, si en sus planes está viajar pronto a Cartagena, relajarse y vivir una experiencia única, no dude en indagar y porque no, hospedarse en las instalaciones del Hotel Allure Chocolat By Karisma