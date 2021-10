Muchos cuestionan la actitud de la actriz ante la humorista, que por otro lado, sigue quedando bien parada.

Liss se valió del talento de Viña Machado para cocinar. Por esta razón la incluyó dentro de su equipo de trabajo. Critican a Liss Pereira por poner a Viña Machado en su equipo en Masterchef

Esto, a pesar de que antes discutieron cuando trabajaron juntas, pero de nuevo, las tensiones volvieron entre ambas.

La comediante trabajó con Viña en un reto donde tenían que trabajar con trucha. Pero nada salió como esperaban.

Por eso tuvieron varias rencillas y varios televidentes criticaron en redes la elección de Machado.

Si bien tenían más tiempo para cocinar, Machado sintió que Pereira no la apoyaba como ella quería y que solo hacía empanadas.

“Ella se ganó 90 minutos para fresquearse, me están sirviendo para un jopo. Se echó 90 minutos haciendo unas empanadas”, expresó Machado.

Esta estaba molesta por lo que pasó y lo mostró con sus gestos. En cámara comentó lo siguiente:

“Me hubiese gustado saber que estaba sola desde el principio”.

Liss no quiso ponerse a pelear, pero reconoció que sí fue objeto de esa hostilidad.

“Se me olvida que a Viña me toca tratarla con pinzas”, “yo a Viña no le caigo bien” y “se nota que no le generó cosas buenas a Viña”, dijo la comediante.

Lo que muchos se preguntan

Por qué la eligió. Y bueno, por qué a pesar de sus comentarios, trabaja con alguien que claramente no la estima ni un poquito.

Amando a @lisspereira (jugando inteligentemente) y desesperado con Viña #MasterChefCelebritycolombia — Tato Cepeda (@TatoCepeda) October 17, 2021

“Tengo la ventaja del tiempo, pero no tengo el ánimo de dirigir”, justificó Liss al decidirse por esta.

Sobre todo, porque pensó que era lo mejor para su equipo y se abrazó a sí misma por ello.

“Se abraza y es como… la gente es que es embustera”, expresó.

Claro que no lo dijo frente a Liss.

Yo acepto cuando Liss esta mamona pero hoy tuvo toda la mejor actitud y Viña estuvo inmamable, que compañera tan horrible de verdad #MasterChefCelebritycolombia #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/XRoJ0X2Foi — #FreeBritney (@elindiscretosoy) October 17, 2021

Yo viendo cómo Viña es linda con liss frente a las cámaras pero detrás de ellas es una m1erda#MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/6fijmtnLbJ — 𝓣𝓪𝓣𝓪 ⁷ 🐥 (@Tata_King_95) October 17, 2021

Y por esto, también criticaron a Machado. Por no encarar a la comediante y decirle lo que en verdad pasaba.

Viña se adueño del plato fuerte, no dejo opinar a Liss, si se le acercaba era un problema, torcía la geta y blablabla. Liss se ocupo de lo suyo y si la otra no la busco sino hasta al final para echarle luego la culpa, problema de la perra esa VIÑA #MasterChefCelebrityColombia — SXY GIRL, LISA – 22 OCT🖤💗 (@manoban_org) October 17, 2021

Jueputa, esa Viña si es mala leche y venenosa, de verdad no la soporto, siempre desmeritando a Liss #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritycolombia #MasterChefColombia pic.twitter.com/yHeUkBe4NQ — Karol 🇨🇴 (@karoltp01) October 17, 2021

#MasterChefCelebrity@vinamachado dentro de su prepotencia y arrogancia, sacó a Liss del reto, se creyó Ratatouille y lo quiso hacer todo sola, no escuchó a su compañero, no la dejó actuar, la cagó solita y ahí si culpa de Liss.

Así o más ridícula? 🤷🏻‍♂️. — Alejandro Montes (@alejomontess) October 17, 2021

Ahora esta es TT por su elección y por trabajar con claramente una de sus antagonistas en el programa.