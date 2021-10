Murió el actor protagonista de ‘La viuda de la mafia’. Se trata del cubano Abel Rodríguez, que vivía en Miami, Estados Unidos.

La noticia de su fallecimiento se conoció en Colombia este viernes 15 de octubre. De inmediato sus colegas y amigos lamentaron el hecho.

Carajo q triste noticia.

Otro compañero que Parte.

Abel Rodríguez QEPD pic.twitter.com/DYc6dfsF0Z — julio cesar herrera (@JULIOC_HERRERA) October 15, 2021

El artista cubano participó en varias producciones de la televisión colombiana. Además de la novela de RCN ‘La viuda de la Mafia’, en la que era protagonista, también estuvo en ‘Chepe Fortuna‘.

Este actor tenía 50 años y, al parecer, la causa de su muerte es una embolia pulmonar.

Quien confirmó la noticia es una de las hijas del actor, Paula Massola. Ella a través de Facebook dejó un mensaje para los seguidores de su padre:

“Algunos dicen que tengo tus labios, y tu nariz, los que te conocían y han conversado conmigo me decían que les recordaba a ti, no lo sé, pero no lo dudo. Tengo que usar la imaginación, esa que dicen que también heredé de ti, para crear escenarios contigo donde te veo después de tanto tiempo, de pequeña aveces lo hacía: que aparecías en mi escuela, o q llegabas de sorpresa, o te visitaba yo, esos escenarios son llenos de anécdotas divertidas, quizás tu también los creaste en tu mente en algún momento… y quizás existen en algún lugar”.

El Canal RCN, su casa en Colombia por muchos años, también lamentó su partida. Era ” un hombre que se caracterizó por su corazón, su galantería y su talento desbordante”, dijeron.