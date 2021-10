¿Sabe cuál es? Esta es la novela de Caracol que no despega en el rating a pesar de las altas expectativas del canal.

Se trata de El hijo del cacique, que se estrenó hace unas semanas.

La producción no ha tenido un buen rating, a pesar de que muchos televidentes le tenían fe.

E incluso, se trataba de una de las grandes apuestas del canal, que se demoró en estrenarla, esperando el momento perfecto para hacerlo.

Sin embargo, la producción ha sido superada por sus competencias más directas. Por ejemplo, antes de que se acabara Café con aroma de mujer, fue superada por esta novela. Y ahora, que se estrenó La nieta elegida, también ha sido superada por la producción.

Estas fueron las últimas cifras entregadas por Kantar Ibope Media:

🇨🇴 #RatingOficial – 08, 09 y 10 de Octubre de 2021 pic.twitter.com/4USSEYv1Bn — KantarIBOPEMedia AL (@K_IBOPEMediaAL) October 11, 2021

El hijo del cacique se emite de lunes a viernes a las nueve de la noche.

La producción es protagonizada por Milciades Cantillo, quien le ha dado vida a Martín en su etapa adolescente y adulta.

La novela comienza con el nacimiento de Martín y cómo desde ese momento fue perseguido por las envidias y los malos sentimientos.

Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, logró ser uno de los mejores en su género a una corta edad.

“Recuerdo que antes de que me dieran el papel hablé con Martín a través de la oración y de Dios. Le pedí que me diera la oportunidad de interpretarlo porque lo iba a hacer desde lo profundo del corazón, tan profundo, que me iba a convertir en un puente para que los televidentes lo recordaran bonito. Le dije que me iba a convertir en una pequeña extensión de su legado y creo que lo logré”, contó Milciades en el lanzamiento para medios de la producción.