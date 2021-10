En las redes se conoció que Epa Colombia quería hasta pasar la noche con Lina Tejeiro luego de beso que se hizo viral.

Las dos influenciadoras fueron la sensación en la web luego de que se conocieran unas imágenes en las que ambas se besaron.

Y aunque solo se trataron de unos picos, lo cierto es que los comentarios fueron cientos.

Ahora, unos días después de la fiesta, se conoció que Epa terminó tan emocionada, que quería pasar la noche con Lina.

La misma empresaria hizo la confesión en un live junto a Koral Costa.

“Porque estaba la mamá, si no, yo me hubiera quedado durmiendo allá”, contó Epa.

Y después, Koral complementó la historia asegurando que ella y Epa acompañaron a la actriz hasta la habitación y allí ocurrió un curioso momento.

“La acompañamos a la habitación con el escolta y decía que se iba a quedar (Epa). ‘Ahorita yo voy’. Ella se iba a quedar, las dos borrachas allá”.

Daneidy Barrera, como es su nombre de pila, aseguró que ella sintió señales de la actriz y que por eso estaba pensando en quedarse.

Pero además de eso, la empresaria también confesó que “tenía una película muy brava en la cabeza”, porque estaba muy tomada.

Cabe mencionar que hace tan solo unas semanas, Epa confesó que Lina le movía mucho el piso.

“Yo me iba a vivir al lado de la casa de Lina Tejeiro, pero como ella vive tan lejos. Lina, amiga, yo quería que fuéramos vecinas, pero no se va a poder porque tengo mis bodegas en todo lado y me demoro. ¿Lina, te gustaría venir a mi empresa? ¿Te gustaría darte una vuelta y conocer el emprendimiento colombiano?”, aseguró en un video.

Y agregó: “Lina, me soñé contigo, mi amor. Ay, es que a mí me gusta Lina. Ay, pero no le vayan a contar a Diana (su novia)”.