Si se perdió el momento, le contamos que Alejandra Azcárate se “pasó de sincera” con un comentario en ¿Quién es la máscara?.

El reality de RCN se estrenó durante el pasado fin de semana, llevándose toda clase de comentarios.

Algunos lo amaron, otros no tanto, pero lo cierto es que fue una de las producciones más vistas el sábado y el domingo.

Inclusive, el sábado se convirtió en lo más visto por los televidentes colombianos, de acuerdo con Kantar Ibope Media.

Durante el domingo los personajes que se presentaron fueron Gallinazo, Mariposa y Gato.

Y justamente, luego de la presentación de Gallinazo, Alejandra Azcárate resultó con el curioso, pero serio comentario.

“Siento que me identifico con él, tal vez porque pertenecemos a la misma especie, con la diferencia de que mis plumas son sintéticas”, aseguró.

Luego de eso, Piter Albeiro no se quedó callado y con el humor que siempre lo ha caracterizado le preguntó lo siguiente: “¿O sea que ya no la despluman?”.

Fue entonces cuando la presentadora afirmó lo siguiente: “No, yo ya soy una gallina muy canchera. Ya me quitaron hasta la última pluma”.

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos aplaudiendo la sinceridad “cruda” de la famosa. Incluso, algunos aseguraron a manera de chiste que siempre se “pasaba de sincera”.

#QuiénEsLaMáscara | Llane dijo que Gallinazo está entonado, pero parece que Piter Albeiro entendió otra cosa 🤣😂 ¡Conéctate a nuestra señal en vivo! → https://t.co/G9T81dAC1J pic.twitter.com/VZTNE1yrnx — Canal RCN (@CanalRCN) October 11, 2021

¿Quién es la máscara? se presentará todos los sábados y domingos después de MasterChef.

“Yo agradezco que nos hayan pagado por intentar descubrir y no por el número de aciertos, y es que si hubiera sido del otro modo nos hubiéramos quedado sin un peso. La verdad, no fue nada fácil intentar descubrir a los famosos detrás de las máscaras y sinceramente, atinamos muy poco. Así que no nos den palo por eso”, contó Alejandra en el lanzamiento para medios de la producción.