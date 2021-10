En medio de una entrevista se conoció que a Cristina Hurtado le propusieron abortar “para no perder” su futuro y su carrera.

Cristina es una de las presentadoras más reconocidas del país.

Esto, gracias a su amplia experiencia en la pantalla chica colombiana.

En la actualidad, la famosa se encuentra en su casa, cuidándose antes de la llegada de su tercer hijo.

Y justamente, haciendo referencia a sus hijos, la famosa recordó una horrible anécdota que la dejó marcada para siempre.

En medio de una entrevista con Se dice de mí, reveló que le pidieron abortar para que pudiera ser una “estrella”.

Cristina comenzó su carrera siendo reina. El primer concurso en el que participó fue en el ‘Sol de América’.

“Pasó un tiempo y me llamaron para otro reinado. Yo estaba en el colegio. Me dicen que quería que participara y fuera la señorita Copacabana. Participé y quedé señorita Copacabana”, agregó.

Y justamente, cuando estaba en otro reinado, se enteró de que iba a ser mamá de su primer hijo: Daniel.

“Cuando estaba en la parte de desfile en traje de baño me llegó el resultado de mi prueba de embarazo positiva. Positiva para un muchachito. Yo pensé: ¿qué voy a hacer?”.

Cuando su embarazo se hizo conocido, a la famosa hasta le recomendaron abortar, para que el bebé no se convirtiera en un impedimento: “mucha gente me dijo que abortara y yo no fui capaz”.

Sin embargo, la famosa decidió tener a su pequeño y enfrentar a su familia:

“Cuando le conté a mi mamá fue horrible, pero cuando le conté a mi papá me dijo: ‘Bueno, mija. ¿Qué más vamos a hacer? hay que tener el bebé”.

