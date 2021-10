A través de un video se conocieron los malos días que tuvo Pipe Bueno cuando pensaron que era homosexual.

El cantante colombiano es uno de los más destacados y comentados del país.

En la actualidad tiene una relación y un hijo junto a Luisa Fernanda W, así que vive un gran momento personal.

Sin embargo, no siempre fue así. En un video que se encuentra en YouTube, el cantante reveló lo mucho que sufrió cuando nacieron los rumores de que era gay.

“Nunca lo había dicho, pero sí había muy mala sensación hace muchos años, porque ahorita no pasa eso. Hace muchos años, el hombre que creía eso quería hacerme un chiste o tratar de burlarse de mí, o si un hombre fanático mío me saludaba había otros al lado hablando”.

Justamente, esos rumores hicieron que él comenzara a alejarse de los hombres.

“Si yo estaba cantando, tenías mis 16, 17 años, y si había una mesa con solo hombres, yo prefería ni siquiera mirar hacia allá. Además, en ese entonces era más fosforito, ahora me controlo más, entonces no quería llegar a tener un problema porque uno se enojara y dijera algo que no quería decir”.

Y eso también sucedía con sus seguidores:

“No puedo negar que sí me causó, en cierto momento, un distanciamiento para con la fanaticada masculina, porque es que entre todos esos había buenos fanáticos de mi música y se mezclaban los que querían hacer chistes de ese tema”.

Lo dicho por el cantante lo podrá ver en el siguiente video:

Cabe mencionar que, en su momento, nacieron horribles chismes sobre el cantante, como por ejemplo, que le había pagado a Jéssica Cediel para que fuera su novia.

Sin embargo, la misma presentadora se encargó de acabar los rumores en varias ocasiones, asegurando que tuvieron una relación real y honesta.