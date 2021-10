En sus redes, Gregorio Pernía le pidió disculpas públicas a su hija luego de una embarrada en televisión.

El actor colombiano tiene una amplia experiencia en televisión.

Y ahora, además de sus personajes, los televidentes lo adoran por su participación en MasterChef Celebrity, reality de RCN.

El famoso ha aprendido mucho y podría convertirse en el nuevo ganador de la producción.

Y aunque todavía falta camino para eso, muchos creen que se llevara el premio mayor.

Pero este no ha sido el único reality en el que ha participado este año.

Y es que él, junto a su hija Luna, hacen parte de Así se baila, producción que se emite por Telemundo.

La pareja de bailarines ha tenido subidas y bajadas, y aunque Gregorio se ha preparado lo más que ha podido, todavía le cuesta llegar al punto de equilibrio.

“Yo veo que él se esfuerza, la coordinación no es algo fácil y nos hemos dado cuenta de eso”, reveló durante el programa su hija.

Justamente, después de un mal momento en el programa, el actor decidió pedirle disculpas a su hija y le prometió esforzarse más.

“Lo siento mi Luna, me equivoqué. Prometo mejorar para seguir en este sueño junto a ti. Te amo. Gracias a ustedes por el apoyo”, escribió junto a una serie de fotos en su Instagram.

Gregorio Pernía le pidió disculpas públicas a su hija luego de una embarrada en televisión

Hace unas semanas, en medio de una conversación con Juan Diego Alvira, el famoso reveló que decidió dejar sus estudios para convertirse en actor.

“Era indisciplinado, bastante. Sacaba a mis compañeros del salón y les mamaba mucho gallo a los profesores. Estudié en 23 colegios y dejé de un lado el bachillerato porque quería ser actor”, contó.

Sin embargo, ya entrado en los 40, decidió retomar sus estudios.

“Un día le dije a mi mujer que quería graduarme del colegio y me matriculé en un instituto. Me gradué con una mujer de 69 años y me pareció supremamente espectacular. Al final, lo logré y me pareció bonito hacerlo a esa edad”.