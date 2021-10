Si no lo vio en la pantalla chica, le contamos que Brayan, de Nuevo rico, nuevo pobre, reapareció en televisión y sorprendió con su apariencia.

Quien le dio vida a este personaje fue el actor Jhon Alex Toro.

Y sin duda, gracias a Brayan se ganó odios y amores en el pasado, y en realidad, se sigue ganando varios comentarios debido a su repetición.

Hace un buen tiempo que Jhon Alex no aparecía en televisión. Por eso, muchos se emocionaron al verlo en Día a día.

El actor habló de sus proyectos en el teatro y el cine, y por supuesto, también contó detalles de su participación en Nuevo rico, nuevo pobre.

Pero sin duda, lo que se robó todo el show fue su apariencia. Y es que el actor no ha cambiado y parece el mismo de hace 13 años, cuando se grabó la novela.

Y los televidentes no fueron los únicos que lo notaron, pues los presentadores del programa le preguntaron por su secreto para estar tan bien.

De acuerdo con el actor, esto viene de familia, ya que la gran mayoría son “come años”.

Además, el famoso también practica yoga, y aseguró que gracias a eso lleva una vida más tranquila y saludable. Para él, esto también le ha ayudado a conservarse.

“Tengo 51 años, pero no parece, así que no me dan papeles que tengan esas edades”, confesó.

Si se perdió su entrevista, le mostramos cómo se ve en la actualidad el querido actor:

Nuevo rico, nuevo pobre se emite de lunes a viernes a las diez de la noche por Caracol.

La producción comienza cuando Brayan Galindo y Andrés Ferreira se dan cuenta de que fueron cambiados al nacer por una enfermera alcohólica.

Es entonces cuando cambian de vida: uno pasa de rico a pobre, mientras que el otro de un día para otro se convierte en un millonario.