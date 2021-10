La influenciadora es centro de los comentarios, y es que Yina Calderón mostró todo en importantes premios colombianos.

Sucedió exactamente en los Latinos Show Awards, que se realizaron durante esta semana en Bogotá.

La famosa asistió, pero según diversas personas y medios de comunicación, había tomado más de la cuenta.

En medio del evento, Yina fue entrevistada por La Red, Caracol.

Sin embargo, más allá de sus palabras, que lo realmente se llevó la atención fue que se quitó una parte de su vestido y mostró sus pechos.

Además, en su momento también terminó en el piso y empezó a estirar las piernas sin recordar que llevaba un vestido.

Tras ver las imágenes, Mary Méndez preguntó: “¿Ella estaba en sus cabales?”, a lo que Juan Carlos Giraldo respondió: “No estamos tan seguros cómo era su situación en ese momento. Lo cierto es que ella zapato va, zapato viene”.

Yina Calderón mostró todo en importantes premios colombianos

Captura de pantalla de Caracol

Cabe mencionar que hace unos días, la famosa aseguró en sus redes que tenía problemas con el alcohol.

Lo hizo en una serie de historias en las que no se mostró y solo se escuchó su voz.

“No voy a decirles muchas cosas porque no vale la pena, pero lo que sí les puedo decir es que soy consciente de que hay muchas cosas en las que estamos fallando”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Mi papá me decía algo muy importante y es que yo soy la mujer 10, pero lastimosamente el alcohol me está afectando mucho. Por eso quiero dejarlo y estoy teniendo toda la disposición y necesito que ustedes me ayuden”.

Esas imágenes fueron compartidas y se llenaron de comentarios, muchos esperando que la famosa y empresaria pueda salir adelante y dejar atrás el alcohol, pero también esta mala época.