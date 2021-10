“Me temblaba todo, estaba fría”: Jéssica de la Peña luego de ser robada mientras dormía

“Me temblaba todo, estaba fría”. Esas fueron las palabras de Jéssica de la Peña luego de ser robada mientras dormía.

La presentadora colombiana ha sido tendencia en este jueves, y por una mala noticia.

Y es que, a través de sus redes sociales, la famosa reveló que le desocuparon las cuentas del banco mientras dormía. Esto se dio a través de la banca móvil.

“Me despierto a las 5:30 am y me encuentro con que se metieron a mi portal de Davivienda y me desocuparon mis cuentas. Incluso, hasta me dejaron sobregirada. Todo lo hicieron durante la noche y madrugada mientras dormía. Ayer casualmente leí un tweet de alguien que le pasó lo mismo”.

Me despierto a las 5:30 am y me encuentro con que se metieron a mi portal de @Davivienda y me desocuparon mis cuentas. Incluso hasta me dejaron sobregirada. Todo lo hicieron durante la noche y madrugada mientras dormía. Ayer casualmente leí tweet de alguien que le pasó lo mismo. — Jessica De La Peña (@Jessie_Dlp) October 7, 2021

Ahora, en una conversación con Semana, contó con más detalle lo sucedido y los sentimientos y pensamientos que se pasearon por su cuerpo y mente.

“Estos, ya sabrán la palabra que tengo en la cabeza, desgraciados, no contentos con haberme sacado lo que me quedada, se sobre giraron. Hay que ser muy descarado también en la vida. Me dio ira. A mí me temblaba todo, estaba fría, eso fue a las cinco de la mañana y a las siete todavía estaba muy asustada, porque que se metan al portal que tú manejas desde tu celular, es como si se metieran a robarte a tu casa, en tu cuarto, hasta tu mesita de noche”.

Además de eso, también reveló qué le dijo el banco acerca de la situación:

“Me dijeron que tranquila: ‘el banco va a responder, vamos a hacer una investigación en la que incluso necesitamos que usted colabore’. Ahora me toca autorizar que chequeen mi celular, porque es algo tan personal meterse a la app que yo utilizo desde mi celular”.