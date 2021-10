Si no conocía esta anécdota de la novela, le contamos que al protagonista de El hijo del cacique le tocó besarse y tener escenas de cama con su cuñada.

La producción de Caracol se estrenó hace algunas semanas y centra su trama en la vida de Martín Elías, quien murió en 2017 en un accidente de tránsito.

La novela comenzó con su nacimiento y les ha mostrado a los televidentes su crecimiento.

Además, la producción también ha mostrado algunos amores del artista.

Justamente, en los últimos capítulos se le ha visto muy tragado de ‘Tata’.

Lo que muchos televidentes no saben es que Vivian Ossa, quien le da vida a este personaje, es nadie más, ni nadie menos, que su cuñada.

Vivian es pareja de Jerónimo Cantillo, a quienes muchos conocieron en Los Morales.

Sin duda, esto no fue fácil para ninguno de los dos, pero lo cierto es que trabajaron con todo el profesionalismo y contaron con el apoyo de sus parejas.

“Ellos lo asumieron de la mejor manera, además porque gracias a Dios ambos son actores, entienden los gajes del oficio, entienden del respeto que hay que tener por los compañeros de trabajo”, contó el actor en una entrevista con Pulzo.

Además, en aquella conversación también se refirió a una curiosa anécdota que ocurrió en la grabación de una escena de cama:

“Hubo una escena en la que, supuestamente, íbamos a tener relaciones y ella sin culpa me golpeó allá abajo. Ella me pegó un rodillazo en donde más duele. Todavía me acuerdo. Y los dos teníamos ropa, para que no salga un chisme raro que no es”.

El hijo del cacique se emite de lunes a viernes a las nueve de la noche.