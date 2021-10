En medio de una entrevista, un actor de Nuevo rico, nuevo pobre habló de la crisis de depresión y ansiedad que vivió.

Se trata de Jimmy Vásquez, quien ha aparecido de nuevo en la pantalla chica, dándole vida a Miller en la novela de Caracol.

En una conversación con Lo sé todo, el actor aseguró que durante la cuarentena y la pandemia: “me dejé ganar por la depresión y por la ansiedad, afortunadamente tengo terapeuta de cabecera en la casa y salimos ahí adelante”.

De acuerdo con el actor, comenzó a sentirse cada vez peor, al ver que la situación en lugar de mejorar, empeoraba.

“Pasaron tres meses, cuatro meses y yo ya sentí que esto nos estaba derrumbando, que el Estado nos abandonó y que yo empezaba a ver cómo los colegas tenían que entregar salas de teatros, como muchos de los colegas en el medio no tenían con qué comer, con qué subsistir”.

El famoso también reveló que su crisis no se dio por cuestiones de dinero.

“La crisis iba más allá de lo económico. A nosotros por fortuna nunca nos faltó nada, limitados pero con todo lo necesario, pero más allá era el encierro, el agobio, la incertidumbre, la desesperanza en algún momento que fue lo que me cobijó por completo, lo que me arropó y no me dejaba salir de ahí”, explicó el actor.

Sin embargo, a pesar de no tener problemas económicos, quiso volver a dejar claro que los actores no son ricos como muchas personas lo piensan.

“Ganamos en promedio exactamente igual a otras profesiones pero la gente no entiende eso”.

Si no ha visto a Jimmy en la pantalla chica, le contamos que Nuevo rico, nuevo pobre se emite de lunes a viernes a las diez de la noche.