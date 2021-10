En medio de una entrevista se conoció en quién se basó Andrea Noceti para crear su engreído personaje de Nuevo rico, nuevo pobre.

La novela de Caracol es una de las más vistas por los colombianos, a pesar de ser una repetición.

Los televidentes no se pierden ningún detalle y siempre están pendientes de cada capítulo.

Por eso, en los últimos días los espectadores han mostrado su rabia hacia Fernanda San Miguel, una modelo que está detrás de Brayan y que quiere acabar con su relación con Rosmery.

Quien le dio vida a este personaje es Andrea Noceti, quien se dio a conocer siendo Señorita Colombia y luego comenzó una carrera como actriz.

Y aunque este personaje no es nada querido, lo cierto es que Andrea le guarda un gran aprecio y le encantó interpretarlo.

“A mí me encantó hacer ese papel porque es un antagónico y ese tipo de personajes son súper chéveres, porque siempre están lejos de ser lo que eres, al menos en mi caso y experiencia, entonces me lo gocé muchísimo”, dijo en una entrevista con The Suso’s show.

En cuanto a la personalidad de esta mujer, Andrea aseguró que no se basó en nadie en particular, pero sí lo creó a partir de varias personas molestos que ha conocido a lo largo de su vida.

“Hay mucha gente que es un poco así como Fernanda, aunque yo le puse un poco más de venenito. Pero fíjate que a pesar de ser tan fastidiosa, era ingenua y enamorada, por lo que se hizo dar a querer de algunos televidentes”.

En la actualidad, Andrea se encuentra viviendo en el extranjero, exactamente en Estados Unidos.

“Andrea se casó, Andrea se vino a vivir a los diez meses de casarse a Miami. Y no te creas que he abandonado lo mío, lo que pasa es que acá las cosas son más difíciles. Ha sido difícil entrar al medio actoral acá, he hecho bastantes castings y hasta ahora solo he hecho una cosita, que me la gocé. Esperemos que vengan otras oportunidades”, contó a La Red.