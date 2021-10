Si no conocía esta historia, le contamos que Frank Martínez ha recibido tentadoras ofertas para dejar RCN.

El reality de RCN siempre está dando de qué hablar durante los fines de semana.

Y sin duda, uno de los famosos que suele robarse el show es Frank Martínez.

El comediante se ha ganado el corazón de los televidentes colombianos gracias a su sinceridad y su capacidad para hacer reír.

Pero además de eso, también se ha vuelto llamativo para otros canales, hablando de ofertas laborales.

En medio de una conversación con La Negra Candela en el Lavadero 2.0, se conoció que Frank ha recibido toda clase de ofertas, con dinero de por medio bastante importante.

Sin embargo, el comediante ha decidido quedarse en el canal, debido a que gracias a este, muchos lo han conocido.

“Sí hubo un interés y me pareció lo más derecho estar en RCN. Yo me dediqué a ser comediante por Comediantes de la noche y el siguiente brinco fue Masterchef. Por eso me pareció que lo más correcto era seguir en esta casa y quiero dar todo para que salgamos muy arriba todo”.

Cabe mencionar que en la actualidad, además de MasterChef, hace parte de otro programa de RCN: Mañana express, que se emite de lunes a viernes antes de Buen día Colombia.

Frank Martínez ha recibido tentadoras ofertas para dejar RCN

Hace unos meses, en medio de una conversación con Pulzo, Frank contó la extraña manera en la que llegó a MasterChef.

“A mí me escribió un man que me dio el nombre, lo tuve todo el tiempo en WhatsApp, todo. Hicimos el proceso y el día que yo entré a MasterChef, esa persona me bloqueó y se desapareció. Yo pregunté en RCN que quién era él y nadie sabe quién es él. No tenemos ni idea quién es. Yo creo que es la historia más enigmática que hay detrás de MasterChef”.