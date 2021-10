La pelea entre J Balvin y Residente se salió de control. Y no porque el cantautor puertorriqueño acusara públicamente al colombiano de “payolero” (pagar para que pongan su música) o porque revelara que el mensaje que el paisa envió para Colombia durante el Paro Nacional fue escrito por el exCalle 13, no, esto se descontroló después de que se conociera que un joven venezolano llamado Danie Weber publicó una fotografía donde muestra su nuevo tatuaje: el “perro caliente” de J Balvin.

Vale recordar que todo comenzó cuando Balvin pidió a los artistas del género urbano boicotear la entrega de los Premios Grammy Latinos, lo que causó revuelo en la industria pues varios artistas le respondieron que era irresponsable y caprichoso afectar a todos los nominados, no tan famosos como el colombiano, sólo porque él no había recibido las nominaciones que esperaba. La voz más crítica fue la de Residente que cuestionó a Balvin sobre su compromiso con el género y con la gente, y le dijo que su música era como un carrito de perros calientes: le podía gustar a todo el mundo, pero no se merecía una estrella Michelin.

Tras esto, Balvin respondió publicando una foto frente a un carrito de perros calientes y le escribió a Residente “respeto tu opinión”. La foto llevó a una idea de marketing y ya hay un logo con perros calientes de J Balvin, lo que causó una nueva respuesta de Residente acusando a Balvin de que lo único que le interesa es el negocio, tratándolo de “payolero” y revelando conversaciones entre los dos que dejan muy mal parado al que llamó “el tibio de Medellín”.

Pero mientras se espera un nuevo round entre los dos intérpretes de reguetón, ya se ven las primeras consecuencias de la pelea con el tatuaje de Danie Weber, quien en su post de Instagram dejó saber que el tatuaje era consecuencia de una apuesta perdida.

Joven se tatúa el “perro caliente” de J Balvin tras perder apuesta