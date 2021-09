Recientemente la empresaria había manifestado querer conocer a la actriz. Lina Tejeiro aceptó la invitación y se encontró con Epa Colombia.

Hace poco Epa Colombia se le declaró a Lina Tejeiro por medio de sus redes sociales. Ante esto varios quedaron con ganas saber qué piensa la actriz.

Y es que, a través de algunas historias, aseguró que le gusta Lina Tejeiro.

Además, allí afirmó que quería conocerla y que viera el día a día de una mujer emprendedora.

“Yo me iba a vivir al lado de la casa de Lina Tejeiro, pero como ella vive tan lejos. Lina, amiga, yo quería que fuéramos vecinas, pero no se va a poder porque tengo mis bodegas en todo lado y me demoro. ¿Lina, te gustaría venir a mi empresa? ¿Te gustaría darte una vuelta y conocer el emprendimiento colombiano?”.

Ante la invitación Lina decidió aceptarla y fue a conocer a Daneidy y una de sus bodegas.

Esto se pudo ver en un video que publicó la empresaria por medio de su cuenta de Instagram, donde mostró que con la visita de Tejeiro, la puso a trabajar.

A la actriz le tocó empacar varios kits, cargar cajas y hasta hacer inventario.

Además, aprovecharon para divertirse en su encuentro con algunas preguntas que quedaron registradas en las historias.

