No fingió indiferencia: Laura Tobón contestó a las críticas que recibe por su “aumento de peso” en La voz.

Tal como ya se sabe, Laura Tobón debe tener alrededor de siete meses de embarazo.

La presentadora compartió la noticia hace solo algunas semanas, pues quería pasar en privacidad sus primeros meses de gestación.

Sin embargo, se ha enfrentado a algunos comentarios de sus seguidores, que la critican “por subir de peso” sin tener en cuenta que está esperando un bebé.

De esto habló Laura en su cuenta de Instagram, donde admitió que en algunas ocasiones se ha sentido insegura por culpa de algunos mensajes.

Aun así, comentó que estaba feliz de poder traer vida al mundo y no dejaría que este tipo de “críticas” la hicieran sentir mal.

“No voy a decirles mentiras, sí he tenido momentos de inseguridad con mi cuerpo y más, estando en el ojo de tantos que han estado viendo mi proceso en La voz. He tenido todos los comentarios que se puedan imaginar, entre que estoy hermosa y saludable a ‘gordita y rellena’. Pero al fin y al cabo lo que importa es que mi bebé está creciendo sano. Como mamá primeriza me siento feliz de mi proceso”, respondió Laura.