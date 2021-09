En La Voz Senior, Natalia Jiménez se sinceró sobre la enfermedad que afecta su oído.

El reality de Caracol es una de las producciones más vistas en Colombia.

Los televidentes siempre están comentando acerca del programa, y durante esta semana quedaron con la boca abierta al escuchar una confesión de Natalia.

Todo comenzó luego de la presentación de Juan Carlos Echeverry, de 62 años.

El artista reveló que ha tenido problemas con su oído desde los 30 años.

“Un gripa, una infección a la garganta, pasó al oído interno, que no duele y uno no se da cuenta, se me taparon los oídos, me los destaparon y uno nunca se destapó”.

Luego de eso, Natalia aseguró que se sentía identificada, pues también tenía un problema con uno de sus oídos.

“Yo siempre me estoy quejando porque tengo un tinnitus vascular en el oído izquierdo y, constantemente, estoy oyendo como mi corazón… literalmente oigo mi corazón”, contó.

Y agregó: “A mí la vena yugular me pega con el mastoideo, entonces, me está pegando continuamente el ruido de mi corazón en el oído. Yo muchas veces tengo que agarrarme el cuello para poder oír. Si tú me ves muchas veces que yo te hago así (tocándose el cuello), es porque no te estoy oyendo”.

La confesión fue para toda clase de comentarios en las redes, e incluso, varios televidentes aseguraron que tenían el mismo problema que la entrenadora.

Natalia Jiménez se sinceró sobre la enfermedad que afecta su oído

La Voz Senior se emite de lunes a viernes a las ocho de la noche.

“Nos hemos encontrado toda clase de participantes, que canta toda clase de géneros. Poco a poco se irán dando cuenta de que hay artistas que aman el rock, el bolero, el tango y hasta el chachachá. No es porque yo sea entrenadora, pero quiere decirles que el programa va a estar muy interesante, porque estará muy variado hablando de estilos musicales”, reveló Natalia en el lanzamiento a medios de la producción.