Durante esta semana se conoció que Natalia Durán tuvo que ser operada, por tercera vez, debido al cáncer de tiroides.

La misma actriz habló de su intervención a través de las redes sociales. Y lo hizo exactamente con una serie de historias que publicó en Instagram.

“Por acá ya me terminaron mi cuello, muy hermoso. Estoy muy bien, muy agradecida”.

La famosa se mostró positiva, y hasta bromeó, dejando claro que está peleando llena de esperanza y con buen ánimo.

“Lo chévere es que se me reventó la boca, entonces ahora parezco también con retoque de labios”.

Además, les contó a sus seguidores que durante esta batalla, una canción la ha acompañado. Se trata de Vas a encontrarte de Muerdo.

“Estoy oyendo una canción que me gusta mucho y les quiero dedicar, porque ha sido la banda sonora de todo este proceso. Me ha acompañado desde que una de mis terapeutas me la dio, y ha sido mi banda sonora, lo único que quiero oír. Se las dedico, oíganla, porque es muy linda”, dijo la actriz.

Además, la actriz les recordó a sus seguidores que tiene “muchas cosas que contarles muy importantes”.

Aseguró que lo hará en el momento adecuado, cuando esté mejor y su mente esté más estable.

“Estoy armando un rompecabezas, pero es un rompecabezas importante, en el que sé que muchos hombres y mujeres vamos a sentirnos identificados con cosas delicadas, pero que ayudan a crecer. Los quiero”.

Natalia se enteró de la enfermedad a comienzos de este año, luego de empezar a sentirse muy mal

“Tuvieron que hacerme una transfusión porque mi hemoglobina estaba por el piso, estaba caminando de milagro y la salida de mi casa fue muy dramática, entré en una crisis y mis papás tuvieron que sacarme. Pensé, mejor dicho, que iba a colgar los guayos. Han sido meses duros”.