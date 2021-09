Si no se había enterado, le contamos que Carolina Soto ya no usa su anillo de matrimonio y sus seguidores le preguntaron por eso.

La presentadora colombiana es una de las más queridas y comentadas.

Muchos la conocieron siendo parte de RCN, pero años después llegó a Caracol.

En la actualidad, hace parte de Día a día, programa de las mañanas en el que trabaja junto a Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carlos Calero.

Además de aplaudirla por su talento y profesionalismo, muchos envidian el hogar de la presentadora.

Carolina está casada desde hace varios años con Germán González, y además, a su hogar han llegado dos pequeños: Valentino y Violetta.

Por eso, a varios de sus seguidores se le ha hecho extraño que no use su argolla de matrimonio. Y aprovechando que ella decidió responder las preguntas de sus fanáticos, uno de ellos le preguntó por qué no la usa.

De acuerdo con la famosa, lo hace por temas de seguridad. Y es que no usa sus joyas más costosas e importantes, pues le da miedo que se las roben en Bogotá.

“No, mija. Yo prefiero andar con cosas baratas. Por eso todas estas joyas que compro, las cuales se las recomiendo, son baraticas. No me gusta andar con cosas ostentosas para que el ladrón vaya a creer que eso cuesta quién sabe cuánto y me atraquen por ahí”.

Además de esta, la presentadora también habló de su relación, asegurando que a pesar de las diferencias habituales, ambos son muy felices.

“Vean, la verdad es que todos tenemos nuestras diferencias, obviamente hay discusiones y demás, pero la verdad, yo siento que me la llevo muy bien con él. Germán y yo somos muy parecidos y tenemos muchas cosas en común”.