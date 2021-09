Se quejó por redes sociales. Carolina Ramírez también se quejó de la inseguridad en Bogotá.

La inseguridad en el país se encuentra desbordada y evidencia de esto son los distintos reportes que se conocen de robos a ciudadanos, asaltos masivos en establecimientos comerciales, entre otros.

Y es que bajo distintas modalidades los delincuentes están robando las pertenencias de sus víctimas.

Bogotá, al ser la capital del país, no se salva de este tipo de casos y tanto ciudadanos del común, como famosos, se han visto afectados.

Una de las que recientemente se quejó por la situación que se está pasando fue la actriz Carolina Ramírez, quien en su regreso al país, manifestó su inconformidad con la delincuencia.

El mensaje lo envió por su cuenta de Twitter en recientes días.

“Están robando de lo lindo en Bogotá; ¿nos soltaron la mano o qué?“, fue el comentario que hizo.

Claudia Bahamón fue víctima de violento atraco en Bogotá.

Lamentable, así se podría calificar el relato de Claudia Bahamón, que al igual que muchos transeúntes fue víctima de un robo en Bogotá.

Tal como narró en sus historias de Instagram, fue abordada por una moto mientras caminaba por la calle 85 con carrera 11.

“Llevaba una ruana y una carterita terciada, paré en el semáforo para poder cruzar y pasó una moto muy cerca, que me jaló de la cartera sin parar”.

Al ver que no lograban llevarse la cartera, siguieron halando, y la presentadora resultó entre los carros de la avenida.

“Cuando la gente empezó a gritar, el tipo se dio cuenta, paró en seco, me tumbó, me agarró el brazo, me arrancó el celular y escapó”, contó Claudia.

