Los milloncitos que pagó Lina Tejeiro luego de dañar vestido que pidió prestado

En las redes se conocieron los buenos milloncitos que pagó Lina Tejeiro luego de dañar vestido que pidió prestado.

Lina es una de las actrices más comentadas del país. Y es que, además de sus personajes para la televisión, sus seguidores están pendientes de ella a través de sus redes sociales.

Allí se han enterado de toda clase de anécdotas graciosas y dolorosas de su vida.

Justamente, durante esta semana reveló que hace unos años tuvo que pagar un vestido que pidió prestado en Carolina Herrera.

En ese momento, Lina no tenía un solo peso, pero quería ir a unos premios TVyNovelas. Y con su labia, consiguió que le prestaran un bonito vestido color esmeralda.

“Me lo prestaron con la condición de que lo entregara impecable, nuevo, como si nada hubiera pasado, y yo me arriesgué. ‘Si lo dañas lo pagas’”.

Lina fue a los premios, pero no contaba con una cosa: los pétalos de rosas que estaban en la alfombra roja y que mancharon su vestido.

La famosa fue a la lavandería esperando que el vestido tuviera solución, pero no fue así: “no desmanchó. No tenía solución”. Así que, al final, tuvo que pagarlo.

“Yo estaba mal económicamente. Yo vivía arrancada. No tenía de dónde sacar para pagar un vestido, y ni siquiera sabía cuánto valía. ¿Adivinen? Me tocó pagar. Prácticamente me iba a quedar empeñada en Carolina Herrera, hasta que alguien me solucionara la vida. Si no estoy mal, le pedí prestado a Claudia Linero para pagar el vestido”.

En sus redes, además de contar la historia, también les contó a sus fanáticos cuánto tuvo que pagar por el vestido.

La famosa decidió jugar con sus seguidores, pidiéndoles que adivinaran entre tres precios: 4, 6 o 7 millones de pesos.

Al final, reveló que tuvo que pagar 6 millones por ese atuendo.