Si no conocía esta historia, le contamos que a Lina Tejeiro le tocó pagar un carísimo vestido que Carolina Herrera le prestó.

La actriz colombiana es una de las más comentadas del país.

Varios la aman, otros no tanto, pero lo cierto es que Lina suele ser tendencia y centro de los comentarios.

La famosa tiene millones de fanáticos en las redes sociales, quienes aplauden su sinceridad y buen humor.

Justamente, murieron de la risa, pero también sintieron pena ajena, al escuchar una incómoda anécdota.

Lina aseguró que hace unos buenos años, cuando su carrera apenas estaba comenzando, “se moría de ganas por ir a unos Premios TVyNovelas”.

“Yo no estaba nominada. No estaba en ninguna producción en ese momento. Yo solo quería ir a farandulear, rumbear, dar lora”, aseguró.

La famosa continuó con su historia y reveló que no tenía un peso para comprar o alquilar un vestido. Sin embargo, logró que se lo prestaran.

“Yo no tenía plata para alquilar vestido, yo quería que me lo prestaran. Efectivamente, conseguí que me lo prestaran: nada más y nada menos que en Carolina Herrera”.

La famosa lució espectacular, y llevó a la gala un vestido largo color verde esmeralda, que además, tenía escote. Lina mostró ese vestido en sus redes sociales mientras contaba la historia.

“Me lo prestaron con la condición de que lo entregara impecable, nuevo, como si nada hubiera pasado, y yo me arriesgué. ‘Si lo dañas lo pagas'”.

Ya en los premios, Lina fue bastante halagada y hasta la calificaron como una de las mejores vestidas.

Sin embargo, no contaba con que el vestido, que estaba más largo de lo normal, se manchara con unos pétalos de rosa que había en la alfombra roja.

Lina, bastante preocupada, llevó el vestido a la lavandería pero “no desmanchó. No tenía solución”.

Al devolver el vestido, los empleados se dieron cuenta de las manchas y le pidieron que lo pagara.

“Yo estaba mal económicamente. Yo vivía arrancada. No tenía de dónde sacar para pagar un vestido, y ni siquiera sabía cuánto valía. ¿Adivinen? Me tocó pagar. Prácticamente me iba a quedar empeñada en Carolina Herrera, hasta que alguien me solucionara la vida. Si no estoy mal, le pedí prestado a Claudia Linero para pagar el vestido”.

