Si no se ha dado cuenta, le contamos que Luisa Fernanda W volvió a cambiar de look y varios están preocupados por su cabello.

La influenciadora colombiana es una de las más comentadas.

No por nada, tiene más de 16 millones de fanáticos en Instagram, quienes siempre están pendientes de cada detalle de su vida.

Además, la famosa siempre tiene actualizados a sus fanáticos sobre lo que vive a diario.

Justamente, estos seguidores se dieron cuenta de que volvió a cambiar de look.

Y es que, luego de estar completamente rubia, decidió oscurecer un poco su cabello, dejándolo castaño.

Junto a la imagen ella publicó lo siguiente: “Día a día me renuevo”.

Los comentarios respecto a su cambio no se han hecho esperar, muchos asegurando que se ve hermosa.

Sin embargo, otros fanáticos le han pedido que se detenga, pues tantos tratamientos y tinturas terminarán por “dañar su cabellera”.

“Ese color se te ve hermoso, pero por favor, no cambies más de look”, “Si sigues así, comenzarás a quedarte sin cabello” y “Temo por tu pelo”, han sido algunos comentarios que ha tenido su cambio.

Cabe mencionar que hace algunos meses, Luisa aseguró que estaba realizando un tratamiento, ya que en los últimos años había perdido mucho pelo.

“Ahí lo pudieron ver. Prácticamente me estaba quedando calva. Por eso les tengo tanta fe a los productos que les recomiendo para el pelo. Yo he ido emparejando poco a poco mi pelo en el transcurso de estos dos años, para ya dejármelo crecer bien”.

Y agregó que: “Y ahora que me hice decoloración, que es tan fuerte, miren que mi pelo no se ve maltratado, se ve sedoso, pero es que estos productos me ayudan a tenerlo así”.