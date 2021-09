Para quienes siguen sin verlas, estas son las fotos del reencuentro de las actrices de Betty, la fea que no habían salido a la luz, hasta ahora.

La novela colombiana ha sido una de las más vistas en el país y el mundo. Y en realidad, es considerada una joya de la pantalla chica de nuestro país.

La producción se ha repetido en varias ocaciones en Colombia, y a pesar de ser un reencauche, lo cierto es que siempre sorprende con su rating.

La novela tiene como protagonista a Betty, una mujer bastante inteligente, aunque poco agraciada, que llega a trabajar a una empresa dedicada a la moda y la belleza.

Y aunque en un comienzo no la tiene fácil, lo cierto es que con el pasar de los capítulos va tomando más poder, pero sobre todo, va ganando autoestima.

Betty, la fea es protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, y en el elenco también se encuentran actores como Lorna Cepeda, Luces Velásquez, Marcela Posada y Julián Arango, entre otros.

Justamente, hace algunos días Lorna publicó una serie de fotos del reencuentro del elenco para la obra de teatro basada en la novela.

Y se trata de unas imágenes que no habían salido a la luz, hasta ahora.

Junto a las fotos, la actriz colombiana publicó el siguiente mensaje, dedicado a sus colegas y amigas:

“En aquellos días se reencontraron unas lindas chicas súper poderosas de Betty. Se divirtieron, trabajaron, se unieron y gozaron de lo lindo. Es lo que me quedó en mi carrete de fotos y en mi recuerdo. ¡Las quieroooooo! Espero que Martha Isabel (‘La pupu’) no me ahorque por la segunda foto, ni por la tercera”.