En las redes se habla de una foto que dejó al descubierto la otra cara de MasterChef Celebrity.

El reality de RCN es una de las producciones más vistas en Colombia.

Esto, de acuerdo a las cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

Los televidentes no se pierden ningún detalle, y además de ver lo que pasa en la pantalla chica, también están pendientes de los famosos en redes sociales.

Fue allí que se dieron cuenta de una publicación de Claudia Bahamón.

En la imagen se puede ver a varios de los participantes del reality abrazados y felices.

Junto a la foto, la presentadora escribió lo siguiente: “solo amor”, enviando una indirecta muy directa a los espectadores, respecto a que, más allá de las disputas dentro de la cocina, los participantes se tuvieron un gran cariño durante las grabaciones.

Los comentarios no se han hecho esperar, algunos asegurando que Claudia subió la imagen con ese propósito de “hacer ver que todo es calma y felicidad cuando no lo es”, mientras que otros sí creyeron en la imagen y las cortas palabras de la famosa.

La foto que dejó al descubierto la otra cara de MasterChef Celebrity

Cabe mencionar que además de esta foto, Claudia ha sido centro de los comentarios luego de contar que fue víctima de un violento robo en Bogotá.

Ella lo reveló en algunas historias de Instagram:

“Tenía una ruana puesta con una cartera que estaba terciada, paré en la esquina esperando el semáforo y pasó una moto muy cerca y me agarró de la cartera. Como el tipo no paró y no se dio cuenta de que la cartera estaba terciada, entonces terminé metida entre los carros de la 11, amarrada a la cartera y amarrada a la moto que no paraba”.

Además de contar la historia, la famosa también mostró las heridas que le quedaron luego de este incidente.