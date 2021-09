A pensar de cero nuevamente en redes. Entre lágrimas, Yina Calderón confiesa que le cerraron nuevamente su cuenta de Instagram.

Desde hace un tiempo Yina viene manifestando los problemas que ha tenido con sus redes sociales.

Esto específicamente con su cuenta de Instagram, donde le han inhabilitado y hasta eliminados sus redes.

Y es que muchos usuarios en redes conocen la vida de excesos que lleva Calderón, en especial sus seguidores. Esto porque por medio de sus publicaciones solía mostrar parte de su diario vivir.

Es así que mostraba sus ‘putifiestas’ (como suele llamar sus polémicas celebraciones), y demás encuentros que tiene, la mayoría relacionados con trago.

Pero, al parecer, esto llegó a su fin. O esos están pensando muchos internautas luego de que nuevamente Instagram decidiera suspenderle su cuenta.

Así lo dio a conocer la misma influencer, por medio de un video, en el que con lágrimas, comentó que piensa que hay alguien detrás de su trabajo en redes.

“Tengo muchísima rabia porque me inhabilitaron otra vez la cuenta de Instagram, la nueva. No me dieron ningún motivo, nadie puede ayudarme. Creo que hay alguien detrás, yo cancele las putifiestas en vivo, subo contenido como cualquier otros. Ya es injusto”, expresó recientemente.

