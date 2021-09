El exsacerdote habló del tema, Alberto Linero explicó por qué no “presenta” a su novia, ¿culpó al machismo de otros?

En entrevista con revista Semana, Linero habló de su romance actual.

Hace un par de años, el Padre Alberto Linero, como aún le dicen algunos, confirmó que dejaría el hábito.

Esto, pues aunque sigue siendo un hombre de fe, confirmó que deseaba llevar una vida normal. Incluso, reveló que había dejado el celibato luego de 49 años.

Así, poco a poco, se han conocido nuevos detalles sobre su relación amorosa.

Para Revista Semana, Linero explicó que no es que esté “escondiendo” a su pareja, sino que no quiere que ella sea simplemente “la novia de Linero”.

“Yo no tengo miedo de decir que es mi pareja. No tengo una relación clandestina, mucha gente me ha visto con ella. Lo que pasa es que es una mujer dueña de sí, emprendedora. En este país machista las mujeres siempre son la pareja de alguien y no es así”, explicó.

De igual manera, Linero contó que su relación ha sido muy bonita, y se siente “completo”.

“Somos unos románticos. En su anterior cumpleaños escribí un libro para ella. Yo ahí le digo que cuando la conocí sentí que una mano entró y se llevó mi corazón, pero no quedé muerto ni vacío, sino pleno. Estoy enamorado y hasta ahora nos vamos gozando la relación”, comentó.