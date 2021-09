Si no se ha enterado de esta anécdota, le contamos que Luisa Fernanda W pasó por un incómodo momento, y todo gracias a una blusa.

La influenciadora colombiana es una de las más comentadas en las redes sociales.

Sus seguidores siempre están pendientes de cada detalle de su vida, y ahora, han muerto de la risa gracias a una historia que contó.

De acuerdo con la famosa, compró un crop top. Y lo hizo sin verlo, pues suele comprar al ojo, sin medirse la ropa.

Ya con la prenda en su casa, se dio cuenta de que tenía unas especies de espumas que realzaban, y mucho. Sin embargo, Luisa no le vio problema a esto y se puso la blusa.

Con lo que no contaba, es que realzara más de la cuenta su busto y este se viera gigante.

La misma Luisa quedó sorprendida al ver lo grandes que se veían sus pechos, así que, además de su relato, compartió una imagen de lo sucedido con sus seguidores.

Además, contó que para rematar, las pestañas postizas que utilizó tampoco la dejaron contenta.

“Todo jugó en mi contra, me maquillé y cuando me fui a poner las pestañas me di cuenta de que no me favorecían y no me las podía quitar porque estaba de afán… compré un crop top y como yo no me mido la ropa al comprarla, cuando me lo puse me di cuenta de que traía unas almohadas que le dejan a unos los senos hasta arriba”.

Todo lo dicho por la famosa lo podrá ver en el siguiente video:

Luisa Fernanda W pasó por un incómodo momento, y todo gracias a una blusa

Cabe mencionar que además de ser influenciadora, ahora Luisa también es empresaria.

Y es que hace pocas semanas inauguró el restaurante Rancho MX, que creó junto a su pareja, el cantante Pipe Bueno.