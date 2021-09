La periodista no se dejó maltratar en sus redes, Érika Zapata expuso a un seguidor que la trató de “ñera”.

En sus redes sociales, la periodista suele ceñirse a lo relacionado con su trabajo.

Así, en su cuenta de Instagram suele compartir momentos de sus reportajes, visitas y entrevistas con diferentes personajes.

Sin embargo, de vez en cuando comparte cosas más personales, relacionadas con su vida privada.

Por ejemplo, recientemente se molestó con un hombre que la trató de “ñera”, y ella no dudó en contestarle que tenía “10 años de estudio y 8 de experiencia”, y además, lamentó que un padre de familia se meta a redes sociales a ofender a otros.

“En estas vivo. Estoy cansada que viejas que no tienen nada en la cabeza y personas que ni saben lo que escriben, traten de hacer daño. Por favor, por favor, usen la vida en trabajar para ustedes, no en criticar al otro por cosas superficiales. Les aseguro que no soy una ” ÑERA” , a nadie he robado ni matado”, escribió.

Este fue el intercambio, donde el sujeto resultó pidiendo disculpas cuando ya era muy tarde y ella ya no iba a tolerarlo.

